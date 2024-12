Slasti a strasti Pohárů konstruktérů. Na co všechno má vliv konečné pořadí?

Pořadí v šampionátu může mít pro jezdce určitý význam z hlediska jeho kariéry, zejména v kontextu s týmovým kolegou. Více bodů také znamená větší poplatek, který musí jezdec zaplatit FIA (to je ta méně příjemná část).

Peníze jsou vždy až na prvním místě

Peníze hýbou světem a Formule 1 samozřejmě není výjimkou. Týmy F1 mají několik zdrojů příjmu. Kromě peněz od sponzorů nebo z prodeje merche jde především o podíl z komerčních práv.

Formule 1 vydělává nemalé peníze. Televize platí za to, že mohou F1 vysílat, okruhy za to, že mohou uspořádat velkou cenu. První a velký kus chutného dortu ukrojí samotný majitel komerčních práv – Liberty Media. Vezme si asi polovinu.

Ještě než jsou ke stolu pozváni všichni účastnicí, ukrojí si kus dortu někteří jako bonus. Ferrari dostává peníze za to, že je to Ferrari. Slavná značka, která je v šampionátu od začátku. Bonus dostávají také týmy za vítězství v minulých šampionátech. Celkově tvoří bonusy asi čtvrtinu. Zbytek se rozdělí podle pořadí v Poháru konstruktérů. Z tohoto důvodu má smysl i boj o páté nebo sedmé místo. Není to titul, ale dostanete větší kus dortu!

Očekává se, že si týmy letos rozdělí asi 1,25 až 1,3 miliardy dolarů. Na odměny za pořadí půjde asi 1 miliarda, zbytek na bonusy. Částky uvedené níže jsou odhad.

Týmy budou peníze dostávat ve splátkách v průběhu příštího roku. Jen pro představu uveďme, že 140 milionů dolarů, které dostane první tým, fakticky pokryjí náklady v rámci rozpočtového stropu – do něj se ale nepočítají všechny náklady.

Peníze podle pořadí (bez bonusů)