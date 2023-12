Slabiny dominantního Red Bullu? Jízda na městských okruzích a přes obrubníky, tvrdí Verstappen

Monopost Red Bullu s označením RB19 se zapsal do historie jako statisticky nejúspěšnější vůz historie F1, když se mu během letošní sezony podařilo vyhrát 21 z 22 závodů.

Jedinou velkou cenou, kterou nedokázal Red Bull vyhrát, byl závod v ulicích Singapuru, kde se z vítězství radoval Carlos Sainz z Ferrari.

Stáji z Milton Keynes tehdy závod v ulicích asijské metropole nevyšel hlavně kvůli nepovedené kvalifikaci, ve které se ani Max Verstappen nedokázal dostat do její závěrečné části. V neděli již tempo rudých býků bylo lepší, ale i tak se Red Bull musel spokojit s pátým místem Verstappena a osmou pozicí Péreze.

Podle Verstappena přitom byla jízda na městských okruzích jednou z mála slabin vozu RB19.

„Myslím, že jde hlavně o městské tratě, pomalé zatáčky a jízdu přes obrubníky. Řekl bych, že v těchto oblastech nejsme nejlepší,“ uvedl podle Autosportu Nizozemec, když byl dotázán v čem by se měl Red Bull pro příštím ročník ještě zlepšit.

Technický ředitel Pierre Waché nicméně upozorňuje na to, že by měl být Red Bull při řešení těchto problémů opatrný, jelikož by následně mohl přijít o výhody v jiných oblastech.

„Tým vidí stejné slabiny, možná však z jiného pohledu než Max, který je závodníkem. Víceméně to ale dobře shrnul, na čem musíme pro příští rok zapracovat,“ řekl Waché.

„Nejsme nejlepší v 90stupňových zatáčkách, což se ukázalo v kvalifikaci v Baku. Ani Singapur nebyl fantastický. Také schopnost našeho vozu přejíždět obrubníky a jezdit na hrbolatých tratích není dokonalá, i to musíme zlepšit, na druhou stranu v našem sportu není nic zadarmo,“ podotkl francouzský inženýr.

„Je možné zlepšit celkový potenciál něčeho, ale většinou to ovlivní i nějaký jiný aspekt vozu. Musíme být tedy velmi opatrní, abychom nezničili to, co funguje. Snažíme se tedy odstranit naše slabé stránky, aniž bychom příliš ohrozili ty silné stránky, které máme,“ dodal Waché