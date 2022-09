Skvělý závod, ve kterém jsme byli nejrychlejší. Verstappen 11. vítězstvím kráčí za letošním titulem

Další krok za obhajobou titulu mistra světa formule 1 udělal Max Verstappen, který vyhrál Velkou cenu Itálie, připsal si 11. letošní vítězství a ovládl pátý závod za sebou.

Pilot Red Bullu tím navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí na 116 bodů na druhého Charlese Leclerca z Ferrari, který dojel druhý také na domácí trati italské stáje.

Nizozemec kvůli penalizaci za nasazení nové komponenty pohonné jednotky startoval do závodu až ze sedmého místa. Už ve 12. kole se ale dostal na první místo poté, co Leclerc zajel do boxů.

Ačkoliv se pilot Ferrari během další série pit stopů vrátil do čela, při další zastávce se Verstappen ve 34. kole znovu dostal do vedení, které si udržel až do cíle, kterým piloti projeli za safety carem.

„Na každé směsi pneumatik jsme měli skvělý závod a byli jsme nejrychlejší,“ řekl Verstappen.

„Máme opravdu dobré závodní auto. Na konci jsme v podstatě jen kontrolovali náskok, když vyjel safety car. Bohužel už se nerestartovalo, celkově to ale byl opravdu dobrý den. Dnes byla radost řídit, i když bylo poměrně horko,“ dodal s tím, že klíčový byl čistý start.

„Měl jsem čistou šikanu, pak jsem se mohl rychle vrátit do svého rytmu a dostat se na druhé místo.“

Verstappen dosáhl na své 31. vítězství, poprvé v kariéře přitom vystoupil na stupně vítězů na autodromu v Monze.

Pérez dosáhl jen na šesté místo

Také druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez vyrážel do závodu s penalizací, kterou se na roštu propadl na 13. místo.

Na startu ztratil Mexičan pár pozic a rozhodl se pro brzkou zastávku, po které se teploty jeho brzd dostaly na hraniční hodnoty.

Problém byl rychle vyřešen a Pérez se propracoval do nejlepší desítky. V cíli nakonec bral body za sešté místo.

„Můj závod byl ovlivněn velmi brzy, když se kotouč pravé přední brzdy přehřál a v podstatě hořel, takže jsme museli do boxů. V prvních kolech jsem nemohl do tvrdé sady dostat žádnou teplotu, protože jsem musel ubírat před brzděním. Ztrácel jsem hodně času na kolo a můj první stint tím byl ovlivněn,“ řekl Pérez.

„Ovlivnilo to celý můj závod, protože jsem se musel starat o brzdy, v tu chvíli to bylo kritické, protože mi mohly odejít a já bych musel odstoupit.

„Pro mě to nebyl dobrý víkend a máme co dělat. Zítra jsem na simulátoru a pokusím se okamžitě dostat zpět do dobrého rytmu.“