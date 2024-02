Skvělé pro motorsport, hodnotí Button Hamiltonův přestup. Místo něj by si přál u Mercedesu Alonsa

Jenson Button byl jedním ze šesti týmových kolegů Lewise Hamiltona ve formuli 1. V letech 2010 až 2012 vedle něj odjel 58 závodů.

Jenson Button označil rozhodnutí Lewise Hamiltona odejít od Mercedesu k Ferrari za „odvážné“ a „skvělé pro sport“.

„Myslím, že je to pro sport skvělé,“ řekl mistr světa z roku 2009 pro Sky Sports. „Všichni budou sledovat formuli 1, zejména Ferrari a Lewise, ale také to, jak si povede proti Charlesi Leclercovi, který má smlouvu, takže předpokládám, že to bude on, kdo bude vedle Lewise ve Ferrari. Je velká věc udělat takovou změnu v kariéře, když jste tak dlouho v jednom týmu – skočit najednou do týmu někoho jiného je těžké, takže všechna čest.“

„Strávil 12 let u Mercedesu, což je déle, než většina lidí kdy stráví ve formuli 1. Strávit je v jednom týmu a dosáhnout toho, čeho dosáhl... Možná chtěl také něco jiného, aby si to trochu okořenil.“

„Všichni se v kariéře dostaneme do bodu, kdy si řekneme: ‚Víte co? Dosáhl jsem toho, co jsem si předsevzal‘, a rozhodnete se skončit, zatímco on se vydal jinou cestou a řekl si: ‚Víte co? Cítím, že potřebuji změnu – půjdu do Ferrari.‘ Je to velká věc a já se nemůžu dočkat, až uvidím, jak mu to ve Ferrari půjde.“

„Zvláštní je, že je to docela brzo. Je to rok předtím, než nastoupí k Ferrari, takže jaká bude v Mercedesu atmosféra?“

„Není to snadné. Co před Lewisem tajit? Stejně zná velmi dobře zákoutí tohoto týmu,“ připustil Button. „Ale až se dostanou k detailním věcem, budou před Lewisem některé tajit? Možná.“

„Ale pro Lewise je to odvážný krok a patří mu velký respekt, protože nejde jen do jiného týmu, jde do Ferrari. Jde do týmu, kde se mluví italsky, jazykem, který nezná, ale který Charles zná velmi dobře. To je velká věc, takže jsem z toho nadšený a pro F1 je to skvělé.“

„Díváme se příliš daleko do budoucnosti, ale já jen doufám, že to pro něj dopadne dobře,“ pokračuje Button. „Těším se, že tam uvidím Lewise, a myslím si, že Lewis je v situaci, kdy si momentálně hodně věří. Myslím, že jezdí v nejlepší formě, a pokud to dokáže přenést do Ferrari, pak se těšíme na velký souboj s ním a Charlesem.“

U Mercedesu by rád viděl Alonsa

Pokud jde o to, koho by rád viděl v roce 2025 místo Hamiltona u Mercedesu, má Button jasného favorita: „Musím říct, že jsem se možná zamiloval do svého bývalého týmového kolegy Fernanda Alonsa! Ale Fernanda Alonsa bych tam rád viděl.“

„Je mu už 42 let, ale stále má hlad a když máte hlad, tak máte i kondici. Jezdí každý den –řídí motokáru nebo nějaké závodní auto. Pokud by tam šel, myslím, že by to bylo super partnerství. Myslím, že by se jeden od druhého docela dobře učili a že by se jim spolu dobře pracovalo.“