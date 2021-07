Skvělé kvalifikace? Naše auto ale patří na chvost, diví se Russell

Podle dat britského týmu je monopost FW43B až devátým nejrychlejším vozem na startovním roštu. Pomalejší by měl být jen Haas. Přesto je Russell pravidelným účastníkem třetí části kvalifikace pro elitní desítku.

Další skvělou kvalifikaci zajel britský talent na domácím Silverstonu, kde netradičně již v pátek získal osmé místo. Z toho pak odstartoval do sobotního kvalifikačního sprintu, který dokončil na deváté příčce.

Po penalizaci nakonec startoval do grand prix z 12. pozice. Ačkoliv body nezískal, těší se velkému uznání z řad novinářů a fanoušků, především díky své rychlosti na jedno kolo. V závodě je však pro Williams velmi obtížné na kvalifikační rychlost navázat.

„Upřímně, nemyslím si, že bychom si zasloužili být někde výše, než kde jsme skončili. Nevím, jak se nám daří držet se v kvalifikacích tak nahoře,“ rozpovídal se třiadvacetiletý Brit pro web motorsport.com.

„Víte, na papíře máme stále deváté nejrychlejší auto a to v každé session kromě kvalifikace. V prvním, druhém, třetím tréninku a v závodě jsme až devátí nejrychlejší.“

„Když přijde na kvalifikaci, tak se nějakým způsobem dokážeme dostat do elitní desítky či dvanáctky. Pak ale přijde neděle, kdy za sebou na startu máte třeba osm rychlejších vozů. Je velmi obtížné udržet je za sebou,“ povzdechl si Russell.

„Ty vozy za námi jsou třeba o čtyři až pět desetin rychlejší. Když máte takovou výkonnostní výhodu, je to pak jednoduché.“

„A také se zdá, že lépe pracují s pneumatikami než my. V závodě je to pak o neustálém sledování zrcátek a snažení se udržet se před nimi.“

Russell si je vědom toho, že nedávné výsledky by ho měly těšit. Zaujmout pozitivní postoj však není snadné, protože i přes v rámci možností výborné startovní pozice ještě nezískal své letošní první body.

„Po závodech pokaždé trochu cítím zklamání. Nicméně v posledních čtyřech závodech kromě toho, který jsme nedokončili, jsme byli čtyřikrát v top 12 a bojovali jsme o body. Řekl bych, že před touto sérií čtyř závodů bychom něco takového brali.“

„Řekl bych, že dvanácté místo je pro nás férový výsledek. A pravděpodobně si nezasloužíme být o nic výše. Pokaždé je to ten samý případ, v neděli se prostě propadáme.“

„A není to kvůli tomu, že bychom v neděli pracovali špatně. Spíš je to o tom, že kvalifikaci nějakým způsobem zvládneme excelentně. Je to trochu zrádné.“

Britský závodník si přitom nemyslí, že by se Williams soustředil na kvalifikace na úkor samotných závodů.

„Nesoustředíme se na kvalifikaci, soustředíme se na vše směrem k závodu. Takže nevím, jestli se my zlepšujeme, nebo ostatní dělají chyby. V tom jednom kole je na vás vyvíjen velký tlak a chyba, která vás stojí jednu nebo dvě desetiny. je rozdílová.“