Skvělá osobnost, bude nám chybět, říkají Vettel s Alonsem o Räikkönenovi

V Abu Dhabi to bude loučení po 20 letech od debutu. Dvaačtyřicetiletý Fin je díky svému titulu z roku 2007 dodnes posledním mistrem světa s vozem Ferrari. Celkem za svoji kariéru v barvách Scuderie a McLarenu získal 21 vítězství.

V letech 2015 až 2018 byl Räikkönen týmovým kolegou Sebastiana Vettela u Ferrari a podle mnoha novinářů je německý čtyřnásobný šampion jedním z mála pilotů, které Kimi řadí mezí své přátele.

Sám Vettel chová podle svých slov pro bývalého finského parťáka velký respekt. Především prý za to, jak se v průběhu let téměř nezměnil a vždy zůstával „Kimim“.

„Je to přirozená věc. Čas ubíhá pouze jedním směrem a teď nadešel ten jeho (Kimiho). Stejně tak jednou přijde můj čas a v budoucnu také třeba Landův, i když to je zatím velmi vzdálená budoucnost,“ rozpovídal se Vettel pro motorsport.com.

„Bude nám Kimi chybět? Ano. Myslím, že má výborný charakter a já si užil náš společný čas v jednom týmu.“

„Ale abych byl fér, znal jsem ho už před naším společným angažmá a on je pravděpodobně jedním z mála jezdců, kteří se od první dne až do dneška vůbec nezměnili. Myslím to tak, že je stále velmi, velmi otevřený, srdečně mě přivítal ve formuli 1 jako mladého kluka, přitom tehdy byl jedním z nejzavedenějších pilotů v šampionátu.“

„Velký respekt. Nemyslím si, že byste se mohli s Kimim pohádat nebo s ním mít nějaký problém. A pokud přece, tak ten problém jste pravděpodobně vy, ne on.“

„Je to skvělý člověk a já věřím, že zůstaneme v kontaktu. Přeji mu jen to nejlepší a bude mi chybět to ticho,“ dodal s úsměvem Vettel.

Své zkušenosti s Kimim Räikkönenem nasbíral i Fernando Alonso. Dvojnásobný mistr světa byl Finovým týmovým kolegou v sezoně 2014 u Ferrari.

„Myslím si, že ve formuli 1 nám bude chybět. Mám ho moc rád. On miluje tento sport svým vlastním způsobem a ve formuli 1 strávil tolik let,“ vzpomínal Španěl pro motorsport.com.

„Vždy je velmi upřímný, což je to, co se mi na něm líbí. Řekl bych, že ten ‚Iceman‘ je jen taková maska. Uvnitř je velmi dobrý člověk, kterého poznáte, pokud se s Kimim potkáte mimo okruh.“

„Potkáváme se na letištích, v restauracích, místech mimo paddock. Tam všude je Kimi jiným člověkem.“

„Ve formuli 1 byl vynikající a bude nám chybět pro jeho charakter a pro jeho odlišnost.“