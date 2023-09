Skvělá bitva se Sainzem? Rosberg zpochybňuje Leclercova slova po závodě

I když se Carlos Sainz bránil Charlesi Leclercovi velmi tvrdě a nakonec i úspěšně, Monačan si podle svých slov souboj se Španělem užil. Nika Rosberga to však překvapuje.

Jedním z příběhů uplynulé Velké ceny Itálie byla i napínavá bitva mezi týmovými kolegy domácí Ferrari, kteří spolu velmi tvrdě bojovali o umístění na stupních vítězů. Jejím vítězem se nakonec stal Carlos Sainz, který díky tomu dojel třetí – jen několik desetin před Charlesem Leclercem.

Po závodě se nicméně nechal Leclerc slyšet, že si souboje v Monze, včetně toho s kolegou Sainzem, hodně užil.

„Já osobně jsem si to opravdu užil. Takové by podle mého názoru mělo být závodění vždy. Připomíná mi to doby z motokár, kdy jsme byli všichni na limitu, mohli jsme jet jeden za druhým,“ prohlásil doslova Leclerc.

Kdekoho mohla tato pozitivní slova překvapit, jelikož je Monačan velmi ambiciózním závodníkem, pro kterého jistě nebylo snadné vyrovnat se s tím, že zrovna v Monze získal pódium jeho kolega, zatímco on ne.

K hodnocení GP Itálie z pohledu Monačana se krátce po závodě vyjádřil mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg, kterého komentáře jezdce Ferrari příliš nepřesvědčily.

„Je na tom něco divného,“ řekl Rosberg pro televizi Sky.

„Měl jsem takový krásný souboj, prožil jsem skvělý den a jdu s Carlosem na pivo, zasmějeme se...Nejsem si tím jistý, protože Carlos při jednom z těch obranných manévrů překročil limit. Probrzdil, vyjel mimo trať a vzal Charlese s sebou. To byste jako týmový kolega neměl, to už bylo trochu za hranou,“ sdílel svůj pohled vítěz 23 závodů F1.