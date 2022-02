Skutečná W13 odpovídá simulátoru, říká Russell

Mercedes vloni poprvé v hybridní éře F1 od roku 2014 nezískal jezdecký titul, poosmé za sebou se ale radoval z triumfu v Poháru konstruktérů.

V pátek tým představil svůj monopost W13, se kterým ještě ten den vyrazili k shakedownu na 100 kilometrů, který povolují pravidla, oba piloti.

Jako první usedl do vozu Russell, který v týmu nahradil Valtteriho Bottase. Následně předal vůz sedminásobnému mistrovi světa Lewisovi Hamiltonovi.

Formule 1 letos vstupuje do nové éry a jezdci si dosud nové vozy vyzkoušeli pouze na simulátoru.

První svezení jezdců v modelu W13 však bylo ovlivněno velmi špatným počasím, které na Silverstonu vládlo. Kromě deště se Velká Británie potýkala také se silným větrem, který v nárazech dosahoval rychlosti téměř 200 kilometrů v hodině.

„Vůz se choval, řekl bych, do značné míry tak, jak jsme očekávali, z těchto podmínek, kdy je mokro a větrno, si toho ale příliš mnoho neodnesete. Zatím jsme v dobré pozici a před Barcelonou (kde se příští týden uskuteční první předsezónní testy, pozn. redakce), to vypadá dobře. Velmi se to shodovalo s tím, co jsme viděli na simulátoru,“ řekl Russell.

„Bude to ale neustálý proces učení. Myslím, že všichni budeme brát dnešek s rezervou a jen absolvujeme program, abychom se ujistili, že vůz jede dobře, jezdci jsou v pohodě a před Barcelonou jsme v nejlepší možné pozici.“

Po třech letech u Williamsu dostává Russell, který je od roku 2017 členem juniorského programu Mercedesu, poprvé na celou sezónu šanci u továrního týmu, za který si už připsal jeden start v roce 2020 v Sachíru, kdy nahradil kvůli covidu-19 Hamiltona.

Přestože od roku 2017 v každém roce minimálně jednou usedl za volant Mercedesu F1 například v rámci testů, Russell připustil, že vyjet poprvé na trať s vozem W13 jako závodní pilot Mercedesu byl pro něj zvláštní pocit.

„Když byl vůz poprvé nastartován, naskočila mi husí kůže. Řídil jsem ho tak často, na simulátoru jsem odjel velké množství kol. Viděl jsem spoustu kreseb, měl jsem o tom voze velké množství schůzek, nic se ale nevyrovná tomu, když vyjedete na trať. Téměř mě to vrací ke kořenům. Studený, mokrý a větrný den na Silverstonu, ale teď s týmem Mercedes F1.“