Skutečná výzva čeká Hamiltona příští rok, myslí si Villeneuve

Jacques Villeneuve si myslí, že skutečná konfrontace s Charlesem Leclercem čeká Hamiltona příští rok.
„Lewis měl ve Formuli 1 úplně jiné zkušenosti a v minulosti vždy pracoval s anglickými a německými metodami. Teď si uvědomuje, jak je ve Ferrari všechno odlišné,“ řekl Villeneuve v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport.
„Je jistě překvapivé vidět ho tak demoralizovaného. Vypadá to, že ve Ferrari je vždy nějaký zmatek ohledně rozhodování a komunikace, dokonce i přes rádio, a to jeho adaptaci rozhodně nepomáhá.“
Villeneuve si myslí, že skutečná výzva čeká sedminásobného mistra světa v příštím roce, kdy do F1 přijdou nové vozy a vše začne od nuly.
„Příští rok přijde skutečná konfrontace s Leclercem. Tento vůz nebyl navržen pro Hamiltona a s novými pravidly v roce 2026 se stejně všechno znovu obrátí vzhůru nohama.“
„Nicméně kolem jeho příchodu bylo hodně pozornosti a očekávání, a nelze popřít, že úvodní období bylo bezpochyby zklamáním.“
Ferrari před několika dny potvrdilo, že prodloužilo smlouvu s Frédéricem Vasseurem. Udělalo dobře? Podle Kanaďana se na to nedá tak jednoduše odpovědět.
„To se nedá říct, protože v týmu záleží hlavně na tom, jak funguje jeho vnitřní struktura,“ řekl Villeneuve.
„Pokud se rozhodli s ním pokračovat, znamená to, že jezdci jsou spokojení se spoluprací a cítí se pod Fredovou ochranou. Tihle tři vytvořili skupinu, což by mohlo být do budoucna pozitivní.“
„Pokud bychom ale hodnotili jen na základě výsledků týmu, nemůžeme ignorovat, že žádný pokrok nenastal a Ferrari s ním znovu neuspělo.“
Villeneuve se však domnívá, že změna by nyní podkopala práci odvedenou pod vedením Vasseura a to zejména v kontextu velké změny pravidel v příštím roce.
„Určitě je obtížné měnit šéfa týmu ve chvíli, kdy přicházejí nová, vysoce komplexní pravidla, jako ta, která budou ve Formuli 1 platit příští rok. Rozhodnutí nic neměnit je v tuto chvíli to nejsnazší.“
„Myslím si ale, že koncept kontinuity dává smysl jen tehdy, když věci fungují. Pokud nefungují, je vždy lepší udělat změnu.“