Skoro se mi zastavilo srdce, říká po defektu v posledním kole vítězný Hamilton

Hamilton kontroloval vedoucí pozici v průběhu celého závodu. Po startu z pole position si pohlídal start a držel si náskok na svého týmového kolegu z Mercedesu Valtteriho Bottase.

Fin dostal tři kola před cílem defekt levé přední pneumatiky a výrazně se propadl pořadím. Red Bull se následně rozhodl povolat druhého Maxe Verstappena do boxů pro novou měkkou sadu ve snaze zajet nejrychlejší kolo.

Díky tomu se Hamiltonův náskok na čele navýšil na 32 sekund, což se ukázalo být klíčové, když i on dostal v polovině posledního kola defekt levé přední pneumatiky, která je v rychlých zatáčkách britského okruhu výrazně namáhána.

Pomalou jízdou nakonec Hamilton dokázal dojet do cíle na první pozici a vyhrát o 5,8 sekundy před Vestappenem.

„Až do toho posledního kola šlo vše relativně hladce. Pneumatiky byly skvělé. Valtteri opravdu neuvěřitelně tlačil. Já se staral o pneumatiky, vypadalo to, že on to vůbec neřešil,“ řekl po závodě Hamilton.

„Když jsem slyšel, že mu praskla pneumatika, jen jsem se staral o svoje a všechno vypadalo dobře. Auto pořád zatáčelo, nebyl žádný problém. V těch posledních kolech jsem začal zvolňovat a pak na rovince jednoduše praskla. Jen jsem si všiml, že se trochu změnil její tvar. V tu chvíli jsem měl srdce až někde v krku, protože dokud jsem nešlápl na brzdu, nevěděl jsem, jestli to dojedu. A mohli jste viděl, jak se pneumatika svlékala z ráfku.

„Pak jsem jen jel a držel rychlost, protože občas odletí a poškodí křídlo a další věci. Jen jsem se modlil, abych to dojel a nebyl příliš pomalý. Málem jsem neprojel poslední dvě zatáčky. Myslím, že jsme možná měli zastavit v boxech, když jsme viděli opotřebení.

„Nic podobného jsem nikdy v posledním kole nezažil. Moje srdce se téměř zastavilo.“

Bottase defekt připravil o stupně vítězů a body

Hůře na defekt levé přední pneumatiky, který přišel tři kola před cílem závodu, doplatil druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas.

Bottas navíc dostal defekt pneumatiky na cílové rovince a musel tak objet celé kolo, než se dostal k mechanikům. Z druhé pozice, na které jel do té chvíle celý závod, se tak propadl až na konečné jedenácté místo.

„Samozřejmě je to zklamání a smůla. Věděl jsem, že mám defekt a musím objet celé kolo,“ řekl Bottas.

„Věděli jsme, že nás čeká dlouhý stint na tvrdé sadě. Samozřejmě jsem se snažil na Lewise vytvořit tlak. Ke konci jsem ale začal cítit větší a větší vibrace. Hlásil jsem to týmu a ke konci jsem si říkal, že by to mohl být problém, takže jsem se začal starat o pneumatiky. Ale stalo se to velmi náhle, nic jsem nemohl předpovídat.“

Pro další velkou cenu, kterou bude příští víkend opět hostit Silverstone, přitom Pirelli přiveze měkčí směsi pneumatik.

„Pro všechny to bude problém. Se směsmi, které budeme mít příští víkend, to nepůjde odjet jen na jednu zastávku,“ předpovídá Bottas.