Skončit před Alonsem je dobrý pocit, říká Ocon

Esteban Ocon v celkovém pořadí šampionátu porazil Fernanda Alonsa. Ocon skončil osmý s 92 body, Alonso hned za ním s 81 body.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Alpine skončil v šampionátu na čtvrtém místě. Oba jezdci se pak umístili v první desítce za Norrisem, který se stal nejlepším „ze zbytku světa“ za prvními třemi týmy.

Skončit před Alonsem „je dobrý pocit“, řekl Ocon, kterého cituje RaceFans. „Je to velmi, velmi rychlý jezdec.“

„Samozřejmě jsem se musel zlepšit, jak jen to šlo, a skončit letos před ním je dobré zadostiučinění.“

Vloni porazil Alonso Ocona o sedm bodů. Letos se situace otočila, Ocon skončil o 11 bodů před svým týmovým kolegou.

Zatímco Alonso opakovaně zdůrazňoval, že letos trpěl mnoha technickými problémy na svém voze, Ocon říká, že i on měl problémy.

Alonso však má na kontě celkem šest odstoupení, Ocon nedokončil dva závody. Pro Španěla skončil předčasně i poslední závod sezóny. Ocon dojel na sedmém místě.

„Jsem velmi, velmi spokojený s výsledkem, kterého jsme dnes dosáhli,“ řekl Ocon po Grand Prix Abú Dhabí. „Stačilo jedno kolo navíc a mohli jsme pravděpodobně dostat Landa, byl to po celou dobu velmi těsný závod, ale na tom nezáleží.“

„Všechny cíle, které jsme si stanovili, jsme splnili, skončili jsme čtvrtí v Poháru konstruktérů. Díky bohu za to. Tento víkend jsem kvůli stresu a velkému soustředění shodil dvě a půl kila.“

„Je to moje nejlepší sezona ve formuli 1, co se týče bodů. Mám z toho velkou radost. Je to dobrá práce celého týmu, který auto během roku dobře vyvíjel. Doufám, že se nám příští rok podaří ztrátu ještě více zmenšit.“