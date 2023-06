Skončily klíčové dvoudenní testy pro Pirelli. V Mercedesu jezdil Mick Schumacher

Na Katalánském okruhu proběhly dvoudenní testy pro Pirelli, kterých se tentokrát zúčastnily týmy Mercedes a Ferrari.

V garážích Mercedesu a Ferrari se po Velké ceně Španělska nebalilo tak moc jako u jiných týmů. Oba týmy totiž na okruhu zůstaly, aby tam v úterý a ve středu absolvovaly testy pro Pirelli.

Podobné testy pro výrobce pneumatik probíhají už roky. Tentokrát byl ale test hodně důležitý. Pirelli, F1 a FIA nasměruje k rozhodnutí, zda se v příštím roce dočkáme zásadní změny – zákazu ohřívacích dek.

Rozhodnutí musí padnout do konce července. Už v Monaku měla ostrou premiéru pneumatika do mokra, která nevyžaduje ohřívání. V příštím roce by se ale F1 mohla zbavit dek zcela.

V úterý jezdil ve voze Ferrari Charles Leclerc. Odjel 167 kol s nejlepším časem, který měl hodnotu 1:18.197. Russell byl o 0,203 s pomalejší a odjel 151 kol.

Ve středu jezdil s vozem Ferrari Carlos Sainz a zajel nejlepší čas 1.16.638. Celkem odjel 147 kol.

Do vozu Mercedesu usedl Mick Schumacher a zajel čas 1:18.974 a 152 kol.