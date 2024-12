Skončilo nejúspěšnější partnerství v historii. Hamilton odjel poslední závod za Mercedes

Když Hamilton v roce 2012 oznámil, že odchází k Mercedesu, mnozí si klepali na čelo. McLaren v sezóně 2012 vyhrál sedm závodů, Mercedes jen jeden. V šampionátu skončil McLaren třetí – těsně za druhým Ferrari. Mercedes byl pátý a měl na kontě méně než polovinu bodů McLarenu.

V roce 2014 ale přišla hybridní éra a Mercedes postavil nejlepší motor. A začal dominovat. Hamilton získal dalších 6 titulů a překonal mnoho rekordů. Zatímco McLaren od roku 2013 vyhrál 6 závodů, Hamilton jich vyhrál 84!

Dnes se ale partnerství uzavřelo – na závodní trati. Hamiltona ještě čeká několik marketingových povinností. Od Nového roku se už bude moci označovat za jezdce Ferrari a v průběhu ledna, až počasí dovolí, usedne poprvé do rudého vozu.

Je jisté, že spolupráce s Ferrari tak úspěšná nebude – Hamilton oslaví 7. ledna čtyřicítku, takže ho ve F1 čeká už jen pár sezón. Pokud by ale dokázal s Ferrari získat titul, zapíše se do historie ještě výraznějším písmem. A to nejen proto, že by šlo o osmý titul.

Hamilton a Mercedes

Statistika Počet % Startů 246 100,0 Vítězství 84 34,1 Pódií 153 62,2 Pole position 78 31,7 Prvních řad 128 52,0 Nejrychlejší kola 55 22,4 DNF 14 5,7 Q3 226 92,3 Závodů na bodech 227 91,9 Bodů 3 949,5

Sezóny

Rok Starty Vítězství Pódia Pole position Nejrychlejší kola DNF Q3 Závody na bodech Body Pozice 2013 19 1 5 5 1 1 18 17 189 4 2014 19 11 16 7 7 3 17 16 384 1 2015 19 10 17 11 8 1 19 18 381 1 2016 21 10 17 12 3 2 19 19 380 2 2017 20 9 13 11 7 0 18 20 363 1 2018 21 11 17 11 3 1 20 20 408 1 2019 21 11 17 5 6 0 21 21 413 1 2020 16 11 14 10 6 0 16 16 347 1 2021 22 8 17 5 6 1 22 20 387,5 2 2022 22 0 9 0 2 2 20 19 240 6 2023 22 0 6 1 4 1 18 20 234 3 2024 24 2 5 0 2 2 18 21 223 7

Spolupráce mezi Hamiltonem nebyla jen o výkonech a výsledích, ale také o obrovské spolehlivosti. Jen 7 závodů z 247 Hamilton nedokončil kvůli technice.

Hlavní rekordy (týmové)

Grand prix se stejným týmem

Lewis Hamilton: 246 (Mercedes) Max Verstappen: 186 (Red Bull) Michael Schumacher: 180 (Ferrari)

Vítězství se stejným týmem

Lewis Hamilton: 84 (Mercedes) Michael Schumacher: 72 (Ferrari) Max Verstappen: 63 (Red Bull)

Pódií se stejným týmem

Lewis Hamilton: 153 (Mercedes) Michael Schumacher: 116 (Ferrari) Max Verstappen: 112 (Red Bull)

Pole positions se stejným týmem

Lewis Hamilton: 78 (Mercedes) Michael Schumacher: 58 (Ferrari) Ayrton Senna: 46 (McLaren)

Nejrychlejších kol se stejným týmem

Lewis Hamilton: 55 (Mercedes) Michael Schumacher: 53 (Ferrari) Max Verstappen: 33 (Red Bull)

Hlavní rekordy (motor)

Pro Hamiltona to není jen konec u Mercedesu, ale také s motorem Mercedes.

Grand prix se stejným motorem

Lewis Hamilton: 356 (Mercedes) Kimi Räikkönen: 209 (Ferrari) Michael Schumacher: 180 (Ferrari)

Vítězství se stejným motorem

Lewis Hamilton: 105 (Mercedes) Michael Schumacher: 72 (Ferrari) Sebastian Vettel: 38 (Renault)

Pódií se stejným motorem

Lewis Hamilton: 202 (Mercedes) Michael Schumacher: 116 (Ferrari) Valtteri Bottas: 67 (Mercedes)

Pole positions se stejným motorem

Lewis Hamilton: 104 (Mercedes) Michael Schumacher: 58 (Ferrari) Ayrton Senna: 46 (Honda)

Nejrychlejších kol se stejným motorem