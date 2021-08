Skončí v budoucnu DRS? Podle Browna je dobře, že zatím zůstává

Zak Brown je optimistický a věří, že nová pravidla budou mít na závodění pozitivní vliv. Současně si však myslí, že rozhodnutí ponechat DRS je „dobrý nápad“ pro případ, že by se reálné vozy na trati v příštím roce nechovaly tak, jak se očekává.

„Podle všeho, co mi řekli, jak lidé v mém týmu, tak i ostatní, si všichni myslí, že nová pravidla budou fungovat,“ řekl Brown pro Motorsport.com. „Ale dokud se to nedostane na trať, tak to nikdo neví.“

„Myslím, že je dobrý nápad zpočátku zachovat DRS. Pak to bude podobně jako u sprintů. Musíme závodní vozy dostat na trať a zjistit to: Funguje to přesně podle pravidel? Potřebujme úpravu? Potřebujme DRS? Potřebujeme ho na kratší dobu?“

„Stejně jako u sprintové kvalifikace pracujeme pouze s daty, výkresy a vizualizacemi, a dokud to neuvidíme na trati, nevíme.“

„Každý si myslí, že koncepčně by to, co bylo navrženo, mělo fungovat. Ale dokud nevyjedeme na trať, tak to nebudeme vědět.“

Wolff: DRS je fantastická součást show

Šéf Mercedesu F1 Toto Wolff připouští, že DRS se díky novým pravidlům může stát irelevantním, ale věří, že přispělo k tomu, že se show pro fanoušky stala mnohem lepší.

„DRS byl zaveden proto, že vozy byly tak účinné, pokud jde o přítlak, a tak vyrovnané, pokud jde o výkon, že jste je nebyli schopni sledovat jiné auto,“ řekl Wolff.

„Efekt DRS je vlastně něco, co dnes není zcela pochopeno. Je to aerodynamické zařízení, které považuji za docela atraktivní pro sport. Ale pokud bude možné v budoucnu sledovat jiný vůz snadněji, může se stát, že DRS bude zastaralý. Dnes je to fantastická součást show.“