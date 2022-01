Skončí Masi jako ředitel závodu? FIA je v těžké situaci

Michael Masi se stal ředitelem závodu v roce 2019 poté, co nečekaně zemřel Charlie Whiting.

Masi měl samozřejmě méně zkušeností, a také jeho přístup byl odlišný. Bodem zlomu se stala poslední kola loňské sezóny.

Masi udělal dvě věci, které úplně nekorespondovaly s pravidly. Pustil před safety car jen část jezdců, kteří byli o kolo zpět. Hned poté povolal safety car do boxů, což měl správně udělat o kolo později.

Oba kroky vedly k tomu, že Max Verstappen mohl na čerstvějších a měkčích pneumatikách předjet Hamiltona a dojet si pro titul mistra světa.

Mercedes si nejdříve stěžoval u sportovních komisařů, ale neuspěl. Poté zvažoval odvolání, ale nakonec ho nepodal.

BBC se odvolává na vysoce postavený zdroj, podle kterého šlo o výsledek dohody mezi FIA a Mercedesem ve stylu „něco za něco“. Mercedes se neodvolá a Michael Masi skončí v roli ředitele závodu a Nikolas Tombazis v roli technického šéfa FIA pro formulové závody.

Podle BBC však Mercedes podobnou dohodu popřel. Oficiálně se spokojil s příslibem FIA, že se federace bude koncem Grand Prix Abú Dhabí zabývat. FIA to pak oznámila po zasedání světové rady motorsportu.

Podle spekulací jsou závěry šetření důležité pro Lewise Hamiltona. Pokud se věc povleče nebo budou závěry povrchní, mohl by skončit nebo si vzít volno.

Podle Sky Sports začala reálná fáze vyšetřování v pondělí. Vede ji generální sekretář FIA pro motorsport Peter Bayer, který mimo jiné vyslechne všechny zúčastněné – od Masiho přes stewardy až po zástupce týmů. Závěry mají být k dispozici začátkem února.

Zatímco konec Hamiltona je spíše méně pravděpodobný, konec Masiho je ve hře a pomyslet na něj musel po konci posledního závodu loňské dramatické sezóny snad každý.

„Několik vysoce postavených osobností sdělilo BBC sport, že neví, jak by si Masi mohl udržet svou pozici ředitele závodu, ale někteří upozornili, že FIA je v obtížné situaci, protože za něj není zřejmá náhrada.“

Je také otázkou, jaké by měly být závěry šetření FIA. Víme totiž docela přesně, co se v Abú Dhabí stalo. Mohlo by dojít snad jen k úpravě a upřesnění pravidel.

Očekává se, že jednou ze změn bude to, že šéfové týmů již nebudou moci kontaktovat ředitele závodu během velké ceny.