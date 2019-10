Skončí Hamilton ve F1 kvůli klimatu? Na Instagramu varoval před koncem lidstva

Lewis Hamilton varoval na sociálních sítích před koncem lidstva. Jedním z velkých problémů je podle něj zemědělství.

„Mám pocit, že všeho nechám,“ napsal Hamilton. „Staňte se veganem. Je to jediný způsob, jak dnes zachránit naši planetu. Lze to udělat velmi rychle. Vše, co musíte udělat, je naladit svou mysl.“

„Zánik našeho druhu je čím dál tím pravděpodobnější, protože nadužíváme své zdroje.“

„Je mi smutno, když vidím tolik lidí, dokonce i blízkých, kteří ignorují, co se každý den děje. Vzdělávání je klíčem. Učili nás, že konzumace živočišných produktů je pro nás dobrá, ale lhali nám stovky let. Trvalo mi 32 let, než jsem pochopil dopad, který mám na svět a uvědomil si, co mohu dělat každý den, abych si vedl lépe. Chci, aby můj život něco znamenal. Upřímně řečeno, můj život zatím neměl žádný význam,“ dodal Hamilton, který prý chce být součástí řešení.

