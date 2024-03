Škodí to sportu, říká prezident FIA o kauze Hornera

FIA nebude v dané záležitosti podnikat žádné kroky. S tím by začala jen v případě, že by se přímo na ní někdo obrátil.

Christian Horner byl vyšetřován kvůli údajnému nevhodnému chování vůči kolegyni. Interní vyšetřování Red Bullu ho očistilo.

Na začátku víkendu v Bahrajnu zástupci FIA, FOM a stovky novinářů z celého světa obdrželi email, který obsahuje odkaz na Google Drive. Na něm jsou údajné screenshoty Hornerovy komunikace na WhatsAppu. Není jasné, zda jsou obrázky pravé. Ale i kdyby nebyly, šlo o by o poměrně vážný incident. Znamenalo by to, že si někdo dal poměrně dost práce, aby šéfa Red Bullu očernil.

V rozhovoru pro Financial Times Muhammad bin Sulajim uvedl, že by bylo chybou, kdyby FIA „začala jednat na vlastní pěst“, ale dodal, že se „bude zabývat všemi stížnostmi, které přijdou prostřednictvím našeho úředníka pro dodržování předpisů“.

„Škodí to sportu, škodí to na lidské úrovni,“ řekl Muhammad bin Sulajim. „Je začátek sezóny. F1 je stále populárnější. Musíme si prostě začátek sezony užít. Podívejme se na soutěž – proč ji zastiňujeme negativitou?“