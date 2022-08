Škoda. Je to jen o penězích. Piloti F1 se obávají, že se letos pojede ve Spa naposledy

Okruh Spa-Francorchamps patří k nejkrásnějším na světě a mezi závodníky se těší velké oblibě.

Když byl pilot McLarenu Lando Norris, který má po matce belgický původ, během Velké ceny Francie dotázán, zda by v kalendáři pro příští rok ponechal spíše Spa nebo okruh Paula Ricarda, nemusel nad odpovědí dlouho přemýšlet.

„Jasně Spa. Moje máma je z Belgie, takže jsem z 50 % Vlám. Svým způsobem je to pro mě stejně domácí závod jako Silverstone. Osobně k tomu mám mnohem více spojení, miluji tento okruh. Když jsem vyrůstal, mnoho let jsem jezdil do Belgie a trávil tam spoustu času se svou rodinou,“ řekl Norris.

Sedmikilometrový okruh v Ardenách prošel rozsáhlou rekonstrukcí vedoucí ke zlepšení bezpečnosti. K té se přistoupilo po několika vážných a smrtelných nehodách v posledních letech. Změn doznala sekce Eau Rouge a Raidillon, do únikových zón některých zatáček se místo asfaltu vrátil štěrk.

„Nějaké změny, některé části byly přeasfaltovány a podobně. Hezká, nová tribuna v Raidillon. Vždy se do Spa těším, je to jeden z nejúžasnějších okruhů celé sezóny. Byl bych smutný (kdyby Spa vypadlo z kalendáře). Spousta věcí je v dnešní době jen o penězích, což je problém. Je to byznys.“

Norris se také zamýšlí nad tím, proč okruh s tak historickým významem pro F1 nemá jisté místo v kalendáři, zatímco u dalších okruhů s dlouhou tradicí se zdá být jejich pozice jistější.

„Je to škoda. Pro F1 je to historický závod. Stejně jako Monako, které pokud vím ani neplatí a stále je v kalendáři, nebo jako Monza. Takže si myslím, že by měl být v kalendáři stále.“

Podle Sergia Péreze by byla „velká škoda“ přijít v kalendáři o Spa, čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel pak popisuje okruh jako „úžasný“.

Pierre Gasly během závodu v Maďarsku vyjádřil naději, že výpadek Belgie z kalendáře bude jen dočasný.

„Osobně si nemyslím, že by to mělo něco společného se změnami nebo zlepšením bezpečnosti,“ řekl o důvodu možného konce Spa v kalendáři.

„Nechci ale věřit, že Spa vypadne z kalendáře na roky. Své místo si v kalendáři rozhodně zaslouží. Pro mě je to zřejmě nejoblíbenější trať. Je to úžasná trať na závodění i jízdu. Uvidíme, co se stane, věřím ale, že zůstane a my tam budeme ještě dalších pár let jezdit.“