Skladatel Max aneb brazilská kvalifikace v číslech

S trochou nadsázky bychom mohli říct, že Max Verstappen nevyhrál kvalifikaci, protože byl nejrychlejší, ale protože byl nejméně nejpomalejší. Dokázal poskládat své nejlepší časy do jednoho kola.

Pokud se podíváme na nejrychlejší časy v jednotlivých sektorech z celé kvalifikace, tak Verstappen byl absolutně nejrychlejší jen v prostředním sektoru. V tom prvním byl druhý a v tom posledním až pátý.

Časy v sektorech

P První sektor Čas Druhý sektor Čas Třetí sektor Čas 1 Leclerc 17.417 Verstappen 34.195 Leclerc 15.804 2 Verstappen 17.425 Hamilton 34.248 Bottas 15.817 3 Vettel 17.462 Leclerc 34.265 Hamilton 15.819 4 Hamilton 17.532 Bottas 34.330 Vettel 15.823 5 Bottas 17.621 Vettel 34.346 Verstappen 15.827 6 Albon 17.631 Albon 34.384 Albon 15.897

Ideální kola

Pokud sečteme nejlepší časy v jednotlivých sektorech, pak dostaneme ideální čas jezdce – jakési maximum, které jezdec mohl zajet, pokud by poskládal své nejlepší časy ve třech sektorech do jednoho kola.

Verstappen by byl stále nejrychlejší. Druhý Leclerc by ale ztratil jen 0,039 sekundy. Jezdec Ferrari nedokázal poskládat své nejrychlejší časy do jednoho kola. Pokud by se mu to povedlo, byl by o 0,242 s rychlejší ve srovnání se svým kvalifikačním časem.

Podobně na tom byl Hamilton, který mohl být přesně o 1 desetinu rychlejší, ale na pole position by to nestačilo. Naopak Vettel své nejrychlejší časy v sektorech zajel v rámci jednoho kola.

P Jezdec Ideální čas Rozdíl oproti kval. času Ztráta 1 Max Verstappen 1:07.447 0.056 2 Charles Leclerc 1:07.486 0.242 0.039 3 Lewis Hamilton 1:07.599 0.100 0.152 4 Sebastian Vettel 1:07.631 - 0.184 5 Valtteri Bottas 1:07.768 0.106 0.321 6 Alexander Albon 1:07.912 0.023 0.465

Minisektory

Autódromo José Carlos Pace sice není příliš dlouhým okruhem, ale i tak jsou tři sektory až příliš hrubým rozdělením okruhu pro kvalifikační analýzy. Mnohem lepší jsou tzv. minisektory.

Na prvním obrázku vidíte minisektory ve druhých pokusech v Q3. Význam barev je stejný, jako u velkých sektorů. Fialová znamená absolutně nejrychlejší čas, zelená osobní maximum a žlutá, že se jezdec nezlepšil.

Mnohem lepší je ale podívat se na minisektory a nejlepší časy z celé třetí části kvalifikace. V tomto případě je to jasná dominance Leclerca.

Počet minisektorů, ve kterých byl jezdec nejrychlejší

Verstappen nebyl absolutně nejrychlejší prakticky nikde. Dokázal ale neztrácet příliš a poskládat vše do jednoho kola v Q3 – respektive už jeho první kolo bylo velmi rychlé.

Je mimochodem krásné vidět, jak rozdělení minisektorů podléhá „kvalifikačním klišé“. Ferrari dominuje přesně tam, kde se dalo očekávat – v částech okruhu, ve kterých se jede na plný plyn. Mercedes zase ovládl pomalejší zatáčky.

Nakonec ještě pohled na maximální rychlost. Nejrychlejší byl na cílové čáře Charles Leclerc – 331,2 km/h. Hamilton na něj ztratil 5 km/h, Verstappen 5,5 km/h.

Kvalifikační kolo Maxe Verstappena

(video má dvě části, po skončení první části použijte šipku vpravo uprostřed).

Foto: Getty Images / Charles Coates