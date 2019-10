Skepse u Verstappenů: Max o titul příští rok bojovat asi nebude, říká jeho otec

Max Verstappen vstoupil do F1 v roce 2015 jako „zázračné dítě“. Za sebou už má ale téměř pět sezón a titul nikde. Dokonce o něj reálně ještě ani nebojoval. Může mu dojít s Red Bull trpělivost? Smlouvu má do konce příští sezóny.

Letošní sezóna vypadala na začátku poměrně pozitivně. Vypadalo to, že přechod k Hondě proběhl hladce, Verstappen vyhrál dva závody a byl třetí v šampionátu. Po letní přestávce se to však zlomilo. Verstappen ve čtyřech závodech získal „jen“ 31 bodů. Z velké části za to mohly penalizace, ale také třeba nečekaně špatná forma v Singapuru, který měl Red Bull sednout.

„Měli jsme být blíž, ale je to obtížnější, než jsme si mysleli,“ řekl Jos Verstappen pro Ziggo Sport.

„Je to velmi frustrující. V posledních závodech před letní přestávkou to šlo opravdu dobře, ale po letní přestávce jsme nepostupovali, zatímco ostatní týmy ano.“

„Max to nemůže změnit. Jsme závislí na týmu. Auto trochu ztrácí, motor trochu ztrácí. Na této kombinaci musíme udělat více práce, pokud chceme v příštím roce bojovat o titul.“

„Děláme si starosti, zda v krátkodobém horizontu dojde ke zlepšení. Promluvíme si s týmem, abychom zjistili, co lze udělat. Závisíme na vybavení, které dostaneme, a momentálně to není dost dobré.“

„Když se podíváme na posledních pár závodů, zdá se, že v Japonsku budeme ztrácet půl sekundy. Samozřejmě, že se pokusíme udělat vše, aby se ztráta srovnala, ale půl sekundy se nedá dohonit za dva týdny.“

„Tým potřebuje změnit věci a zajistit, aby to fungovalo, nebo ztratí také příští rok. V současné době se nezdá, že budeme moci v příštím roce soutěžit o mistrovství světa.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson