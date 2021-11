Situace v šampionátu vypadá dobře. Verstappen ale po devátém letošním vítězství zůstává nohama na zemi

Nizozemec po vydařeném startu suverénním způsobem ovládl závod na okruhu bratří Rodriguezů. O dalších sedm bodů také navýšil svůj náskok v průběžném pořadí mistrovství světa před Lewisem Hamiltonem, který dnes dojel druhý.

I přes slibný náskok si ale Verstappen uvědomuje, že vyhráno ještě nemá a jeden nepovedený závod může Hamiltona vrátit do hry.

„Ještě je dlouhá cesta do cíle. Samozřejmě to vypadá dobře, velmi rychle se to ale také může otočit. Do Brazílie se těším, mám tam také velmi dobré vzpomínky,“ říká Verstappen.

Klíčovým momentem mexické velké ceny byl podle Verstappena start, kdy se dostal do čela a v čistém vzduchu tak mohl naplno využít potenciálu svého vozu.

„Jeli jsme hezky tři vedle sebe a bylo to jen o tom pokusit se zabrzdit co nejpozději. Udržel jsem se na trati a z třetího místa se dostal na první. To udělalo můj závod, protože pak jsem se mohl jen soustředit na sebe. Vůz měl neuvěřitelnou rychlost, mohl jsem si tedy jet svoje.“

Pérez chtěl druhé místo

Sergio Pérez se stal prvním Mexičanem, který se ve Velké ceně Mexika F1 dostal na stupně vítězů. Třetí v cíli pilot Red Bullu ale doufal v první dvě místa pro rakouský tým. V závěru ale neměl rychlost na překonání Lewise Hamiltona z Mercedesu.

„Dnes jsem chtěl více. Chtěl jsem pro tým dosáhnout 1-2 a bylo to velmi blízko, neměl jsem ale jedinou šanci dostat se dopředu. Dal jsem do toho celé své srdce,“ řekl Pérez.