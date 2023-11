Situace s uvolněným víkem kanálu je neakceptovatelná, zlobí se Vasseur

Carlos Sainz z Ferrari si na začátku prvního tréninku kvůli uvolněnému víku kanálu značně poškodil svůj vůz. Šéf italské stáje Frédéric Vasseur to označil za neakceptovatelné.

První trénink před letošní GP Las Vegas skončil již po osmi minutách poté, co došlo k uvolnění víka od kanálu na rovince Las Vegas Boulevard.

Na problém doplatilo několik jezdců, kteří si v daném místě značně poškodili svůj monopost. Vedle Estebana Ocona, který musel měnit šasi, utrpělo značných škod i ferrari Carlose Sainze.

„Situace je taková, že jsme kompletně poškodili monokok, motor a baterii. Myslím, že je to prostě nepřijatelné,“ komentoval incident Sainze, po kterém byl první trénink přerušen, šéf Ferrari Frédéric Vasseur .

„Je to pro nás velmi těžké. Bude nás to stát majlant. Druhého tréninku se nezúčastníme, musíme měnit šasi...Show je show, což je fajn, ale to, co se stalo je v dnešní F1 neakceptovatelné,“ zlobil se Francouz.

Při bližším ohledání vozu Ferrari se rovněž zjistilo, že náraz poškodil také Sainzovo sedadlo. Novinář německého magazínu Auto Motor und Sport Tobi Grüner pak na síti X uvedl, že je v podlaze Španělova vozu taková díra, že je skrz ní vidět až na vozovku.