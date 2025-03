Situace podobná loňské Spa ale přesto jiná. Ztráta hmotnosti Leclercova vozu je zatím záhadou

Lewis Hamilton byl diskvalifikován kvůli většímu opotřebení kluzné desky, než dovolují pravidla. Ferrari v tomto případě zvolilo chybné nastavení a Hamiltonův vůz jezdil níže, než by měl. Nepochybně k tomu přispěl i formát víkendu, kdy týmy měly jen jeden volný trénink.

V případě Leclerca a Gaslyho šlo o nedodržení minimální hmotnosti. V pravidlech je stanovena na 800 kg. Je to o 2 kg více než vloni, protože došlo ke zvýšení „doprovodného“ limitu. Minimální hmotnost jezdce je stanovena na 82 kg (do konce loňského roku to bylo 80 kg). Pokud má jezdec více než 82 kg, je to v pořádku, ale inženýři z toho asi nadšení nebudou, pokud méně, musí mít na přesně definovaném místě závaží, které rozdíl dorovná.

Do minimální hmotnosti vozu se počítají také pneumatiky ale ne palivo. Vloni byl kvůli stejnému porušení pravidel diskvalifikován z Velké ceny Belgie George Rusell. Mimochodem – pravidla jsou v tomto případě jednoduchá a přímočará. FIA zváží vůz, pokud nevyhovuje pravidlům, podstoupí celou záležitost sportovním komisařům, kteří si sice vyslechnou zástupce týmu, ale pak už jen dají na celou věc razítko – za porušení technických pravidel je diskvalifikace.

Russell přišel ve Spa o stovky gramů díky kombinaci několika faktorů – roli hrálo opotřebení kluzné desky, ztráta jeho vlastní hmotnosti (závod byl náročný) a také došlo k větší než očekávané ztrátě hmotnosti (opotřebení) pneumatik. Russell jel na jednu zastávku. Přezul po 10 kolech a do cíle (44 kol) dojel na tvrdých pneumatikách. Spa je navíc unikátní v tom, že jezdci hned za startovní rovinkou zahnou doprava do boxů. Nejezdí tedy po závodě celé „vítězné“ kolo, jako je tomu na jiných okruzích a nemají tak možnost sbírat na pneumatiky nečistoty a žmolky, které samozřejmě hmotnost pneumatik a tedy celého vozu navýší o stovky gramů.

V případě Šanghaje byly na první pohled v někerých ohledech okolnosti podobné.

Leclerc samozřejmě dojel do cíle s lehčím vozem, protože po startu měl kontakt s Hamiltonem a přišel o jednu z bočnic předního křídla. Když zástupci FIA umístili jeho vůz na váhu, změřili 800 kg, což je samozřejmě podezřelé, protože Leclerc nemohl dojet bez paliva – mimochodem to by samo o sobě také vedlo k diskvalifikaci, protože v nádrži musí zůstat vždy alespoň 1 litr pro odběr vzorků. FIA mu nejdříve dala nové přední křídlo a naměřila 800,5 kg.

Následně bylo palivo odčerpáno. Vůz byl tak v konfiguraci, kdy měl mít nejméně 800,00 kg. Váha ale ukázala 799 kg.

V Číně byl položen nový povrch. Týmy se v pátek potýkaly s velkou degradací – konkrétně s drolením, kdy se z pneumatik odlamují kusy gumy. Pirelli proto očekávalo, že se pojede na dvě zastávky.



Očekávané strategie.

Foto: Pirelli

Většina jezdců ale jela překvapivě na jednu a stint na tvrdé hodně protáhla. Rekordmanem byl Pierre Gasly, který na tvrdých pneumatikách odjel 46 kol z 56. A právě Gasly byl druhým jezdcem, který byl ze závodu diskvalifikován kvůli nedodržení minimální hmotnosti vozu. Leclerc stavěl o 5 kol později – podobně jako Norris a plus mínus stejně jako mnoho dalších jezdců.



Strategie v Číně.

Foto: Pirelli

Kontroly po kvalifikaci nebo závodě jsou sice v mnoha oblastech namátkové, ale pokud jde o vážení, šly na váhu všechny vozy kromě Alonsa, který ze závodu odstoupil.

Je zřejmé, že pokud byste změřili hmotnost pneumatiky po závodě a porovnali ji s hmotností před závodem, bude nižší. O kolik? To záleží na vlastnostech okruhu, na teplotě povrchu, ale také na nastavení vozu (vyvážení) a na tom, jak moc na to jezdec tlačil. Leclerc na to tlačil zejména v době, kdy se snažil předjet Russella.

V Číně měla premiéru směs C2. Týmy ji zatím zkoušely jen v testech v Bahrajnu. Ferrari tam mělo 4 sady – pro srovnání: McLaren jich měl 9, Red Bull dokonce 11 ale Mercedes třeba jen 2.



Výběr pneumatik v testech v Bahrajnu.

Foto: Pirelli

Směs C2 je přitom tou, která se nejvíce liší od loňské. „Při hodnocení chování C2 je třeba mít na paměti, že se jedná o směs, která prošla největšími změnami ze všech v řadě 2025, a proto byla pro všechny týmy jakousi neznámou,“ řekl Mario Isola, kterého cituje The Race.

Nový povrch, neznámá směs, nečekaně dlouhý stint v nečekané strategii s jednou zastávkou. Byla tohle příčině toho, že Leclerc dojel pod limitem? Mohlo to hrát roli, ale jen částečně. Podle Pirelli je totiž ztráta hmotnosti pneumatik v průběhu závodu maximálně asi 1 kg.

Bylo to v tomto případě jinak? Leclercovy pneumatiky byly odeslány do továrny Pirelli v Miláně, kde budou prozkoumány. Vlastní vyšetřování pak vede Ferrari. Na závěry si budeme muset počkat.

Je zřejmé, že mohlo jít o kombinaci více faktorů – včetně opotřebení kluzné desky a ztráty hmotnosti pneumatik. Roli mohlo hrát i poškození přední křídlo – opotřebení pneumatik mohlo být kvůli tomu větší, ale v tomto případě šlo nejspíše o zanedbatelný rozdíl.