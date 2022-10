Situace je teď taková, že příští rok na startovním roštu nebudu, říká Ricciardo

Daniel Ricciardo sice měl smlouvu u McLarenu, ale tým se s ním dohodl na předčasném konci. V příštím roce ho nahradí Oscar Piastri.

Týmy AlphaTauri a Alpine potvrdily jezdecké sestavy pro příští rok. Volná sedačka je k dispozici u Williamsu, kde tým potvrdil odchod Latifiho. Potenciálně by mohla být také sedačka u Haasu. V obou případech se ale mluví spíše o jiných jezdcích, než je Daniel Ricciardo.

„O Gaslym jsem věděl,“ odpověděl Ricciardo na otázku, zda tato zpráva ovlivní jeho naděje.

„Věděl jsem, že spolu nějakou dobu jednají, a věděl jsem, že mají o Pierra velký zájem. Řekněme, že jsem na to byl připraven, nebylo to žádné překvapení. Snažili jsme se zorientovat a vymyslet, co bude dál. Ale myslím, že realita je teď taková, že v roce 2023 na startovním roštu nebudu.“

„Nyní se snažíme připravit na rok 2024. Myslím, že se by se pak mohly objevit nějaké lepší příležitosti.“

Na otázku webu Motorsport.com, zda by mohl příští rok využít k tomu, aby si vyzkoušel nějakou sérii, jako je třeba NASCAR, Ricciardo zdůraznil, že se chce i nadále soustředit na F1, i když nebude závodit.

„V plánu je se určitě i nadále účastnit F1. Řekl bych, že je to taková malá pauza v mé kariéře ve F1. Zaměřují se na rok 24.“

Ricciardo připustil, že by bylo zábavné zkusit závodit jinde, ale nakonec by do toho nešel, pokud by měl pocit, že ho to odklání od jeho cíle.

„Trochu času bez sedačky mi asi udělá dobře,“ řekl Ricciardo. „Využiji k tomu rok 2023 místo toho, abych se snažil jít někam jinam nebo se pokoušel být aktivní v jiné sérii. Jsem si celkem jistý, že se to nestane.“

Spekuluje se, že by Ricciardo mohl být rezervním jezdcem Mercedesu.

Australan debutoval ve F1 v roce 2011 u HRT. Poté jezdil za Toro Rosso, Red Bull, Renault a nyní je druhým rokem u McLarenu. V dosavadních 227 startech získal 8 vítězství.