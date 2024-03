Situace je opět klidná, hlásí Ricciardo poté, co tým RB musel řešit tenzi mezi svými jezdci

Uplynulá GP Bahrajnu přinesla v samotném závěru nečekané drama mezi jezdci týmu RB, a to přesto, že se nacházeli na třinácté a čtrnácté pozici.

Vpředu jedoucí Júki Cunoda dostal od svého týmu nařízeno, aby před sebe pustil v danou chvíli rychleji jedoucího Daniela Ricciarda. Japonec s nařízením týmu příliš nesouhlasil, což dal najevo, ale nakonec přece jen svého kolegu pustil. Australanovi to však nepomohlo, protože na dvanáctém místě jednoucího Kevina Magnussena již předjet nedokázal.

Souboj mezi Cunodou a Ricciardem měl nepříjemnou dohru i po protnutí cíle. Japonec se totiž v nájezdu do první zatáčky agresivním způsobem dostal opět před svého kolegu, i když už bylo po závodě. Nechybělo přitom mnoho a mohlo mezi piloty dojít ke kontaktu.

Po příjezdu do Saúdské Arábie, která tento víkend hostí další závod, se Ricciardo k celé situaci vyjádřil.

„To, co se stalo na konci závodu, nebylo skvělé,“ uznal Australan, kterého cituje Autosport.

„Když jsme však dvě hodiny poté odcházeli z týmové porady, myslím, že v týmu byla lepší atmosféra než v sobotu ráno...Jezdci nikdy nemají rádi týmovou režii, takže se stane, že pilot nereaguje hned. Není to poprvé, co se něco takového stalo,“ hodnotil Ricciardo.

„Myslím, že bylo důležité, abychom o tom mluvili a ujasnili si, že tyto věci mohou mít větší následky. Mluvili jsme spolu soukromě za zavřenými dveřmi, a to velmi otevřeně a transparentně. V sobotu večer jsme okruh opouštěli s pocitem, že je to vyřízené,“ vysvětlil pilot RB, kterému se přirozeně nelíbil ani manévr, který Cunoda předvedl po průjezdu cílem.

„Říkal jsem si: 'Co se to tady sakra děje?' Prohlásil jsem pár věcí, ale snažil jsem se také zastavit, protože vím, že se všechno vysílá. Věděl jsem, že je to něco, co probereme, až sundáme helmy dolů a budeme mít nižší tepovou frekvenci. Myslím si však, že tým to po závodě zvládl opravdu dobře, co se týče toho, že nás dal dohromady a ujistil se, že nic nezůstalo na stole,“ sdílel svůj názor Ricciardo.

„Odcházeli jsme s pocitem, že už mezi námi není žádná nevraživost,“ dodal 34letý závodník.