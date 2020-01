Šiřte lásku, vyzval Hamilton fanoušky. Letos chce být strojem

„Vlastním dům, který tak velmi miluji,“ napsal Hamilton na Instagram. „Vytvořil jsem si tady tolik úžasných vzpomínek, které mi přinášejí více radosti, než jsem si kdy myslel, že si zasloužím.“

„Když jsem tady, jsem v klidu. Mohu se soustředit a budovat svou mysl a tělo, abych se mohl každý rok vrátit. Letos se stanu strojem. Budu na jiné úrovni než kdy předtím!“

„Šírejte lásku a pozitivitu všude, kam jdete,“ vyzval šestinásobný mistr světa.

Hamilton vloni prohlašoval, že to byla jeho nejsilnější sezóna. Bottase porazil o 87 bodů, třetího Verstappena o 135 bodů. Mercedes ale už neměl až tak dominantní vůz jako v předešlých letech. Možná měl ale dominantní tým, který mnohokrát těžil z chyb soupeřů.

„Když jsme začali sezónu, naše auto bylo poměrně obtížně říditelné,“ řekl Hamilton v prosinci na galavečeru FIA.

„Během testů to nebylo dobré. Nemohli jsme se dostat do správného pracovního okna a pracovali jsme až do posledního dne. Potom jsme přijeli na první závod a přišly skvělé výsledky.“

Mercedes svůj vůz představí 14. února. Hamiltona letos kromě boje o vyrovnání Schumachera v počtu titulů čekají také jednání o nové smlouvě – ta současná mu končí na konci letošního roku.

Hamiltonovy body v hybridní éře