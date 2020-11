Sir Lewis Hamilton? Už je na čase, říkají poslanci a posílají dopis premiérovi

V britském parlamentu existuje oficiální skupina poslanců podporující formuli 1 (The All-Party Parliamentary Group on Formula 1). Není to až tak velké překvapení. Velká Británie je tradiční velmoc v oblasti motorsportu, ale především sedm z deseti týmů formule 1 sídlí na britských ostrovech a společně s dodavateli zaměstnává obrovské množství vysoce kvalifikovaných lidí.

Skupina však nyní neřešila ekonomické záležitosti ale Lewise Hamiltona. Po zisku sedmého titulu je podle poslanců ten správný čas, aby Hamilton dostal jeden z nejvyšších Řádů britského imperia a mohl před své jméno psát Sir.

„Věříme, že v letošní rekordní sezóně je správný čas to udělat,“ řekl jeden z předsedů skupiny Sir Jeffrey Donaldson pro BBC.

Předsedové skupiny z obou politických stran se už dopisem obrátili na britského premiéra Borise Johnsona s tím, aby doporučil Jejímu Veličenstvu královně, aby se Lewis Hamilton stal rytířem.

Řád britského impéria sice mohou dostat i lidé, kteří nejsou Brity, ale Sir si před jméno mohou psát pouze britští občané.

Sir mají před jménem Frank Williams (od roku 1999), Jackie Stewart (2001), a Patrick Head (2015).

Z osobností motorsportu, které už nejsou mezi námi, jmenujme Stirlinga Mosse (2000), Jacka Brabhama (1978).

Už na přelomu 20. a 30. let minulého století se na tento seznam zapsali Henry Segrave a Malcolm Campbell.