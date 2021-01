Sir Lewis Hamilton je oficiálně bez sedačky. Objevují se první spekulace

Pokud budeme důslední, tak můžeme napsat, že Lewis Hamilton už není jezdcem Mercedesu. Sedminásobný mistr světa přišel do týmu v roce 2013. Tehdy to bylo poměrně překvapení a riskantní krok, který ale oběma stranám jednoznačně vyšel.

Naposledy Hamilton prodloužil smlouvu 19. července 2018 a to na roky 2019 a 2020. Od 1. ledna 2021 je bez smlouvy.

Obě strany podpis opakovaně odkládaly. Hamilton dokonce uvedl, že nechce podepisovat novou smlouvu v době, kdy mnoho lidí kvůli koronaviru přichází o práci. Poté se uvádělo, že smlouva bude podepsána po skončení sezóny. Aktuální verze je, že Hamilton podepíše novou smluvu nejpozději do začátku testů – tedy během ledna nebo února.

Existuje problém?

Mercedes i Hamilton opakují, že existuje maximální důvěra a podpis smlouvy je pouze formalitou.

Podle italského deníku Corriere dello Sport měla být smlouva hotová už v Turecku. Hamiltonův plat by byl 50 milionů dolarů ročně a smlouva platila po dobu 4 let. Proti se ale postavil Daimler a to jmenovitě jeho šéf Ola Källenius.

Problém mohou představovat peníze. Nacházíme se ve složité a nejisté době. Ještě více ale vadí délka smlouvy. Daimler chce údajně dvouletou smlouvu s tříletou opcí.

Situaci nepochybně neusnadňují ani změny ve vlastnictví týmu, který se nyní rozdělil na tři stejné části mezi Daimler, Wolffa a společnost INEOS.

Pokud by Hamilton podepsal na čtyři roky, měl by na konci úvazku čtyřicet. Je to příliš dlouhá doba, která by navíc zřejmě zablokovala příchod George Russella.

Právě Russell může pro Hamiltona představovat problém. Britský mladík nahradil Hamiltona v Grand Prix Sachíru, když byl Hamilton pozitivně testován na koronavirus. Konečný výsledek sice nebyl dobrý, ale průběh víkendu a Russellův výkon a vyzrálost mnohé šokovaly.

Russell i přes všechny okolnosti zajel v kvalifikaci téměř stejný čas jako Bottas, kterého porazil a nebýt zmatků v boxech a defektu, vyhrál by.

Hamilton má samozřejmě silnou marketingovou hodnotu, nedělá chyby a má zkušenosti, které se budou zejména v příštím roce hodit. Russell ale má nezpochybnitelný talent, který utápí ve Williamsu, byl by výrazně levnější a za dva roky už i poměrně zkušený.