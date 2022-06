Sir Jackie Stewart posílá Sira Lewise Hamiltona do důchodu. Měl skončit na vrcholu, říká

Velká změna pravidel může znamenat změnu v rozložení sil. Letos sice nevidíme žádné velké překvapení, ale ke změnám došlo. Na čele jsou Red Bull a Ferrari, Mercedes ztrácí. V případě Hamiltona došlo ještě k jedné změně – Valtteriho Bottase nahradil George Russell, který se zatím po letech na chvostu pole pere s vozem Mercedesu lépe.

„Lewis si vedl velmi dobře. Jeho začátky byly docela skromné. Otec měl čtyři nebo pět zaměstnání, než si ho vyhlédl Ron Dennis, protože byl velmi dobrý v motokárách, a vzal ho do McLarenu. Když přišel čas odejít od McLarenu, bylo to jeho rozhodnutí, protože viděl potenciál, který byl v Mercedesu,“ řekl Stewart v podcastu The Convex Conversation.

Přestup do Mercedesu se Hamiltonovi nakonec vyplatil – získal tam šest titulů, více než Michael Schumacher s Ferrari.

„Teď se trochu trápí, protože má nového týmového kolegu, který byl zatím v kvalifikacích rychlejší než on, a to pro něj bude těžké zvládnout. Myslím, že je čas odejít do důchodu.“

„Lewis je v té skupině se Sennou, Prostem nebo možná Stewartem. Škoda, že neodešel na vrcholu, ale nemyslím si, že se to teď stane. Byl nejlepší ve své době. Je však snazší přestat, než prožívat bolest z toho, že nemůžete dělat to, co jste mohli dělat dříve.“

„Má hudbu, kulturu, miluje oblečení a oděvní průmysl by mu naprosto vyhovoval. Jsem si jistý, že bude velmi úspěšný, protože vydělával obrovské peníze, a to právem, protože byl nejlepší ve své době.“