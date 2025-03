Simulátory nejsou tak dobré, jak si někteří myslí. Raději více testujme, vyzývá Sainz

S cílem snížit náklady na provoz týmů F1 byly v posledních dvou dekádách dramaticky omezeny předsezonní testy, a to především ty, během kterých se používají aktuální monoposty.

V posledních letech se praxe ustálila na pouhých třech dnech testů s tím, že týmy mohou v jednu chvíli nasadit pouze jeden vůz, což znamená, že závodníci mají k dispozici pouze jeden a půl dne na to, aby se seznámili s novým vozem.

Pro příští rok se sice s ohledem na nová pravidla plánuje, že se počet testů ztrojnásobí, ale šlo by jen o jednorázovou záležitost.

Jedním z pilotů, kteří by chtěli mít více předsezonních testů každoročně, je i nová posila Williamsu Carlos Sainz, jenž už přiznal, že bude potřebovat více času, než si po letech u Ferrari zvykne na monopost jiné stáje.

„Je to divný pocit, že mám den a půl a teď musím jít závodit. Je to směšně málo času,“ uvedl Sainz, jehož slova cituje web RaceFans.

Ještě horší to pak podle rodáka z Madridu musí být pro nováčky.

„Já jim samozřejmě přeji všechno nejlepší a chápu jejich frustraci. A i když samozřejmě nejsem žádný nováček, ten den a půl testování je skličující i pro mě,“ připustil Sainz.

„Můžete sice jezdit se staršími vozy, což vám může pomoci, ale zkušenosti jsou zkušenosti a ty získáte až na trati se skutečným autem, se kterým budete ten rok jezdit,“ je přesvědčen vítěz čtyř velkých cen.

„Myslím, že F1 by se mohla trochu snažit, abychom více testovali. Je zde spousta týmů, které utrácejí nekonečné částky za simulátor a za to, že jezdci létají z Monaka do Velké Británie na simulátor....Nechápu, proč máme jen tři dny testování, když by se všechny ty peníze mohly investovat třeba do osmi testovacích dnů,“ navrhuje nový šéf jezdeckých odborů GPDA.

„Nežádám toho příliš mnoho. Osm, deset dní, kdy si každý tým vybere své místo k testování. Je hezké mít kolektivní testování, myslím, že by mělo zůstat, ale můj návrh by byl dát do rozpočtového stropu určitý počet testovacích dnů, a stejně tak i počet dnů strávených na simulátoru. Týmy by se pak rozhodly, jak je využijí. I nováčci by z toho měli prospěch,“ nepochybuje Sainz.

„I když jsou simulátory dobré, nejsou tak dobré, jak si někteří inženýři mají tendenci myslet,“ dodal zkušený závodník.