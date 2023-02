Simulátor v letadle? Podle Verstappena je to trochu jinak

Helmut Marko nedávno prozradil, že si Max Verstappen přestavuje své letadlo, aby v něm mohl mít simulátor. Není to ale tak docela pravda...

Max Verstappen je velkým fanouškem virtuálního závodění, což je určitě aktivita, která nevadí ani Red Bullu – je rozhodně bezpečnější než některé jiné aktivity.

Helmut Marko nedávno v rozhovoru pro německý Sport 1 uvedl, že si Max Verstappen přestavuje letadlo, aby mohl mít simulátor i v něm.

„Dokonce si nechal přestavět své soukromé letadlo, aby mohl v budoucnu řídit simulátory ve vzduchu,“ řekl Marko. „Ale to je dobře, protože Max potřebuje rozptýlení. Každopádně mu to s jeho dvěma tituly nijak neuškodilo.“

Max Verstappen má letadlo – Dassault Falcon 900EX. Simulátor v něm však nenajdeme. Dnes a ani v budoucnu.

Podle Verstappena se jednalo o „nedorozumění“. Markovi řekl, že si pro cesty po Evropě zařizuje nový obytný vůz a že si v něm nechá nainstalovat simulátor, „abych mohl pokračovat v jízdě, až se večer vrátím“, řekl Verstappen, kterého cituje Motorsport Total.

„Mám to rád, je to můj koníček a udržuje vás to ve střehu,“ řekl Verstappen o virtuálních závodech.

„A pak večer, třeba i během víkendu formule 1, budu moci dvě nebo tři hodiny sedět na simulátoru.“

Helmut Marko to prý jednoduše popletl a řekl letadlo. „Ale já si do letadla simulátor nedám,“ směje se Verstappen. „Myslím, že by to bylo trochu absurdní.“

Spolupráce s EA Sports

Red Bull v New Yorku odhalil jen letošní zbarvení a nikoliv vůz. Na druhou stranu jsme už viděli alespoň helmy jezdců. Na té od Verstappena se objevilo logo EA Sports.

Značka Electronic Arts bude nyní Verstappenovým sponzorem. EA Sports je mimo jiné vydavatelem oficiální hry F1 ale třeba také EA Sports Rally, FIA, NBA nebo NHL.