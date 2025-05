Simulátor Astonu Martin je podle Neweyho „slabý“

Adrian Newey se sice věnuje výhradně vozu pro příští rok, ale jeho bohaté zkušenosti mohou týmu pomoci také v samotné továrně. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Newey už identifikoval konkrétní slabé stránky.

„Myslím, že je fér říct, že některé naše nástroje jsou slabé, obzvláště simulátor,“ řekl Newey pro The Race.

„Potřebuje hodně práce, protože momentálně vůbec neodpovídá realitě, a přitom je to základní výzkumný nástroj. To, že ho nemáme k dispozici v odpovídající kvalitě, je omezením.“

„Musíme se s tím zatím nějak vypořádat a zároveň připravit plán, jak to dostat tam, kde to má být. Upřímně řečeno, je to projekt na dva roky.“

Podle Neweyho je to problém v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

„Je to určitý handicap, ale těžko říct, jak velký. Simulátory s jezdcem za volantem se používají dvěma způsoby. Jednak jako výzkumný nástroj, když se navrhuje auto pro příští sezónu a spojují se různé nástroje pro jeho lepší modelování. A jednak samozřejmě při ladění nastavení vozu, obzvlášť pro konkrétní závodní víkendy. V tom budeme nějakou dobu tak trochu slepí. Musíme se spolehnout na zkušenosti a co nejlepší odhad. Jak úspěšní v tom budeme, to ukáže až čas.“

Neweyho slova jsou na první pohled překvapivá, protože továrna Astonu Martin voní novotou. Tým má nové nástroje. V nedávném rozhovoru pro webové stránky Astonu Martin ale uvedl, že fyzikální modely jsou pro dosažení přesné korelace mnohem důležitější než samotný hardware simulátoru.

„Můžete mít nejlepší pohybový systém na světě, ale pokud k němu nemáte modelování a korelaci s aerodynamickým modelem, korelaci s modelem pneumatik a tak dále, bude vám to k ničemu,“ řekl.

Samotná továrna se Neweymu líbí. „Továrna je pravděpodobně nejlepší v F1 a aerodynamický tunel je možná ten nejlepší v F1,“ řekl.

„Aerodynamické tunely jsou dnes poměrně složité nástroje, takže je stále ve fázi vývoje. Produktivita zatím není taková, jaká by měla být, protože na tom pořád pracujeme a ladíme detaily.“

„Aerodynamické tunely jsou tak trochu jako testovací stolice pro motory. Potřebujete je a samozřejmě platí, že mít opravdu dobrý tunel je lepší než mít špatný. Ale ve finále to není to, co dělá rozdíl. Rozhodující je lidský faktor. Je to o tom, jaký návrh do toho vložíte.“

Velký tým s podprůměrnými výkony

Opravit bude podle Neweyho potřeba také strukturu týmu. „Je tu spousta jednotlivců, kteří jsou skutečně velmi dobří. Jen je musíme zkusit přimět, aby spolupracovali možná trochu lépe organizovaným způsobem.“

Podle Neweyho je to pozůstatek toho, že Aston Martin byl dříve Jordan, pak Force India a Racing Point.

„Vždy to byl malý, ale trochu nadprůměrně výkonný tým. Teď se z něj stal během velmi krátké doby velký tým, který letos podává podprůměrné výkony.“

Pravidla 2026

Jak už jsme napsali, Newey se plně věnuje vozu pro příští rok.

„Když jsem se poprvé podíval na pravidla pro rok 2026, moje první reakce byla: ‚Bože, tady toho moc nezbývá.‘ Ale pak se začnete ponořovat do detailů a zjistíte, že tam přece jen je rozumné množství flexibility. Samozřejmě si budu vždy přát více,“ řekl Newey pro BBC.

„Předpokládám, že na začátku příštího roku uvidíte několik odlišných řešení. Jak už to u pravidel bývá zvykem, po třech nebo čtyřech sezónách se všichni začnou sbližovat.“

Newey byl dotazován také na spolupráci s Alonsem. „Fernando, to je taková pohodová osobnost,“ řekl Newey. „Byl po mnoho let soupeřem, stejně jako Lewis. Myslím, že už jsem dříve říkal, že člověk může spolupracovat jen s omezeným počtem jezdců, ale dva, se kterými jsem si vždy přál pracovat a u kterých jsem cítil, že by mě to bavilo, byli Lewis a Fernando. A protože jsem nemohl pracovat s oběma, alespoň se mi poštěstilo spolupracovat s jedním z nich.“