Simulace týmu ukázala, že se Alonso v Monaku mohl dostat před Verstappena

Mike Krack ve Španělsku přiznal, že pokud by Alonso v Monaku při první zastávce nasadil pneumatiky do přechodných podmínek, mohl se dostat před Verstappena.

Alonso v Monaku zajel do boxů, kde nasadil střední pneumatiky. O kolo později stavěl znovu a nasadil už pneumatiky do přechodných podmínek. Pokud by je nasadil hned, mohl se možná dostat před Verstappena.

„Nemyslím si, že to byla ztracená příležitost, protože kdybychom nasadili přechodné, Max je nasadil také a navíc měl náskok. Nemyslím si, že by to něco změnilo,“ řekl Mike Krack po závodě.

Interní analýza ukázala opak

Aston Martin věřil, že pršet bude jen krátce a mokré části tratě rychle oschnou. To se ale nestalo a Alonso musel po kole do boxů znovu.

Interní analýza týmu později potvrdila, že by se Alonso před Verstappena skutečně dostal.

„Počítačový systém říká, že kdybychom přezuli na přechodné, pravděpodobně bychom se dostali před Maxe,“ řekl Krack v Barceloně. „To ale neznamená, že bychom závod vyhráli. Při plném zpětném pohledu by to tak bylo. Ale když děláte taková rozhodnutí, musíte se spolehnout na data, která máte k dispozici.“

Alonso ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl, že z gauče se snadno rozhoduje a že mu připadá F1 v tomto ohledu až moc negativní.

„Na F1 se mi nelíbí, že vidíme vždy jen negativa a z gauče vidíme všichni všechno vždy hodně jednoduše. A řeknu vám příklad. Kdybychom zastavili pro přechodné, tento týden bychom mluvili jen o špatném rozhodnutí Red Bullu, který zastavil o kolo později.“

„Nikdy bychom neřekli, že Aston Martin byl velmi odvážný a zvolil správné pneumatiky. Řekli bychom pouze to, že Red Bull zvolil špatné pneumatiky a zastavil o jedno kolo později.“

„Taková je prostě mentalita F1. Neomezené hledání dokonalosti, které někdy zkrátka není možné dosáhnout.“