Simulace nám ukazovaly, že tvrdá sada bude pro závěr závodu rychlejší, vysvětluje Ferrari své rozhodnutí

Leclerc do závodu na Hungaroringu vyrážel na střední sadě pneumatik z třetího místa, na kterém se držel po většinu prvního stintu.

Díky pozdější první zastávce se dostal před týmového kolegu Carlose Sainze na druhou pozici.

Leclerc následně dokázal dostihnout také vedoucího George Russella a ujal se vedení, kde si vybudoval třísekundový náskok.

Ve 39. kole zamířil Leclerc k mechanikům znovu, Ferrari mu ale tentokrát nasadilo tvrdou sadu pneumatik, které měly v chladných podmínkách, které v Budapešti panovaly, problém se zahřát.

Leclerca kvůli tomu rychle předjel jeho soupeř v boji o titul Max Verstappen. Monačan ztrácel na tvrdé sadě v každém kole a po 15 kolech tak zajel do boxů potřetí. Do cíle nakonec dojel na šestém místě.

Šéf Ferrari Mattia Binotto se při obhajobě strategie odvolává na týmové simulace, které ukazovaly, že tvrdou sadu bude obtížné zahřát, ale pro zbytek závodu bude lepší volbou.

„Když jsme nasadili tvrdou sadu, naše simulace naznačovaly, že by to mohlo být pár náročných kol zahřívání pneumatik. 10 až 11 kol by byly v porovnání se střední sadou pomalejší, pak bychom se ale vrátili a na konci stintu by byly rychlejší. A byl to 30kolový stint,“ vysvětluje Binotto.

„Snažili jsme se bránit pozici před Maxem. Na měkkou sadu by to bylo určitě velmi dlouhé. Ano, na začátku stintu by to bylo těžké, na konci by se nám to ale vrátilo.“

Leclerc po závodě řekl, že chtěl na střední sadě odjet co nejvíce kol. Při třetí zastávce dostal měkkou sadu, na které ale nedokázal dojet soupeře před sebou.

V průběžném pořadí druhý Leclerc tak po závodě v Maďarsku ztrácí na vedoucího Verstappena 80 bodů.

Na Hungaroringu bylo během závodu nezvykle chladno a na tvrdé sadě měla problémy řada jezdců, včetně dvojice Alpinu Fernanda Alonsa a Estebana Ocona.

Na otázku, zda Ferrari vidělo, jak se Alpine na tvrdé sadě trápí a nezvažovalo, že Verstappena pokryje tím, že nezastaví, Binotto odpověděl: „Ano, diskutovali jsme o tom. Není to tak, že by byla (strategie) vytesána do kamene.

„Během závodu a při pohledu na to, co se děje, jsme také sledovali, co se dělo s tvrdými pneumatikami na ostatních vozech. Všechno jsme zvážili, diskutovali jsme o tom, co by bylo nejlepší, a tak jsme se rozhodli. Dnes to rozhodně nebylo správné.“

Větší starosti Ferrari ale podle Binotta dělal nedostatek rychlosti jeho vozu v závodě ve srovnání s tím, jak si Leclerc vedl v pátek, kdy byl nejrychlejší ve volném tréninku.

„Je důležité poznamenat, že auto nefungovalo podle očekávání. Neměli jsme rychlost, ve kterou jsme po pátku doufali, a kterou jsme měli v pátek v závodních podmínkách. Dnes byly jiné podmínky, mnohem chladnější. Celkově ale dnešní rychlost nebyla dost dobrá a ať jsme použili jakékoliv pneumatiky, nemyslím si, že jsme byli tak dobří, jak jsme chtěli.“