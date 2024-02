Silverstone prodloužil smlouvu s F1 o deset let

Britský okruh zůstane v kalendáři F1 nejméně do roku 2034.

Nové okruhy v kalendáři jsou v poslední době okruhy městské. Na druhou stranu ale naštěstí prodlužují smlouvy i ty klasické. Po Suzuce bylo dnes oznámeno prodloužení smlouvy s britským Silverstonem. Bývalé letiště RAF patří ke klasice – konec konců se zde jel vůbec první závod formule 1.

Zatímco Suzuka před pár dny prodloužila smlouvu do roku 2029, v Silverstone mají kontrakt až do roku 2034. Okruh to oznámil na sociálních sítích.

Novinku, která jistě potěší nejen britské fanoušky, oznámili Lando Norris a George Rusell.