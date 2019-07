Silverstone nebude našemu autu vyhovovat, říká Binotto

Sebastian Vettel vloni ve Velké Británii vyhrál a přerušil sérii čtyř vítězství Hamiltona v řadě. Lídr šampionátu vyhrál domácí závod celkem pětkrát. Pokud by se mu to povedlo i letos, měl by nejvíce vítězství v britské grand prix ze všech jezdců.

Ferrari neočekává, že by v Silverstonu bylo zrovna silné. „Silverstone je jednou z nejtěžších tratí sezóny,“ řekl Mattia Binotto „Jde o skutečný test nastavení vozu a vyvážení.“

Podle šéfa Ferrari je Silverstone také náročný na pneumatiky. „Neočekáváme, že by Silverstone obzvláště dobře vyhovoval našemu vozu, ale v každém závodě jsme viděli, že se poměr sil může měnit a to často i nečekaně.“

Ferrari v posledních závodech nasazuje balíky novinek. Některé fungují, jiné už méně. Tento víkend tomu nebude jinak.

„Pro britskou Grand Prix máme další malou aerodynamickou modifikaci, protože se i nadále snažíme o rozvoj našeho vozu,“ vysvětluje Binotto.

„Víkend bude také příležitostí ke zlepšení našeho chápání nedávné práce, díky které jsme viděli, že jsme na určitých typech tratí uzavřeli ztrátu na naše soupeře.“

Sebastian Vettel se do Silverstonu těší: „Závodění v Silverstonu je pro všechny jezdce něco zvláštního, protože je to skvělá trať.“

„Má spoustu rychlých zatáček. Je také velmi technický – zejména v první části tratě s novými zatáčkami. Abych byl upřímný, stále dávám přednost starým částem s rychle plynoucími zatáčkami.“

„Nachází se tam jedna z nejúžasnějších sekvencí zatáček ve formuli 1 –Maggotts, Becketts a Chapel, které vás přivedou na rovinku Hangar. Myslím, že každý jezdec si tuto část užívá. Já tedy určitě ano.“

Foto: Getty Images / Dan Mullan