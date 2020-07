Silverstone nabízel formuli 1, že uspořádá 12 závodů

Formule 1 už má potvrzeno 13 závodů. K nim asi můžeme připočítat dva závody v Bahrajnu a jeden v Abú Dhabí. Očekává se, že mezi současnými závody a Bahrajnem budou ještě jeden až dva. Celkově bychom se tak dočkali 17 až 18 závodů. Samozřejmě za předpokladu, že některých z již potvrzených nebude zrušen kvůli zhoršení situace nebo cestovním omezením.

Nejbližší dva závody se pojedou na Silverstonu. S cestováním do Velké Británie to nevypadá dlouhodobě úplně nejlépe (nově musí všichni, kdo přicestují ze Španělska do karantény), ale sídlí tam většina týmů.

Silverstone tak v jedné fázi nabízel, že může pohostit F1 na dlouhé měsíce a uspořádat 12 závodů.

F1 by vyřešila minimální limity. Je nutné odjet 8 závodů k udělení titulů a také určitý počet, aby si televizní společnosti stihly vydělat a zaplatit F1 za práva.

„Řekli jsme, že je podpoříme, jak to jen půjde. Samozřejmě v rozumné míře,“ řekl šéf Silverstonu Stuart Pringle pro Motorsport.com. „V jedné fázi jsme nabídli zpřístupnění okruhu na měsíce.“

„V jeden moment to vypadalo, že se nepohnou z místa. Odpovědí by tedy bylo poslat italské a švýcarské týmy a kluky od Pirelli do Silverstonu, kde by se usadili na pár měsíců, odjeli 12 závodů na Silverstonu a udělali pro televize to, co potřebují.“

„Rychle jsme to ale zavrhli, protože by to bylo trochu nudné, ale pak se vrátili a řekli, že dva závody jsou docela užitečné.“