Silná zbraň Leclerca: roky trénovaná mentální síla

Leclerc měl ve své kariéře štěstí. Například v okamžiku, kdy ho na přímluvu Julese Bianchiho vzal pod křídla Nicolas Todt.

Zažil ale také velmi těžké okamžiky. Nejdříve přišel o kamaráda Julese Bianchiho a před dvěma lety zemřel jeho otec. Leclerc v té době závodil v Baku ve formuli 2.

V rozhovoru pro BBC Leclerc řekl, že to „bylo velmi, velmi obtížné“. Trénink byl „velmi špatný“. Ale pak si promluvil sám se sebou. „Jen jsem si položil otázku, co by chtěl, abych o víkendu dosáhl. A odpověď přišla docela rychle – chtěl by, abych vyhrál.“

Leclerc sedl do auta a oba závody vyhrál, což v historii GP2/F2 nebývá zrovna obvyklé. Nakonec sice o jedno z vítězství přišel kvůli desetisekundové penalizaci, ale i tak ho to posílilo. Ale nejen to. Na mentální přípravě pracoval Leclerc od začátku kariéry.

„Vždy je velmi obtížné to vyjádřit slovy, protože to není jako fyzická příprava, kde zvedáte závaží a můžete vidět rozdíl, protože každý týden zvedáte více váhy.“

„Je to trochu stejný proces. Ale výsledky nevidíte tak snadno, protože jde o to, jak se cítíte a jak se vypořádáte s tlakem. Takže to přichází mnohem přirozeněji.“

„Ale mám spoustu testů, abych viděl výsledky. Všechno je o soustředění, o klidu v napjatých okamžicích, což je velmi důležité, o schopnosti uklidnit se co nejrychleji.“

„O víkendech F1 se toho stane spousta. Kdykoliv máte pět minut, musíte je co nejlépe využít, abyste se uklidnili. Všechny tyto malé detaily dělají nakonec malé rozdíly.“

Leclerc měl letos problémy v kvalifikaci. V Baku zbytečně boural v prostřední části. V Kanadě se sice kvalifikoval třetí, ale Vettel získal pole position a porazil ho o 6 desetin. Leclerc od té doby změnil přístup ke kvalifikaci a výsledky se dostavily. Vettela porazil třikrát v řadě. Navíc ho i kvůli chybám čtyřnásobného mistra světa dohání v šampionátu. Byl to tedy zlom?

„Rozhodně to byl pozitivní bod sezóny. Jestli to bude zlom, nebo ne, nevím. Jsem stále ve velmi rané fázi své závodní kariéry a jsem si jistý, že je toho mnohem více, co se mohu naučit, a mnohem více věcí, které můžu dělat lépe.“

Týmovým kolegou Vettela je velký výzva

Leclerc přišel do Ferrari jako nezkušený jezdec. Vedle něj jezdí výrazně zkušenější Vettel, který má na kontě čtyři tituly.

„Pro mě to vždy byla velmi zajímavá výzva,“ říká Leclerc. „Jsem na začátku své kariéry. Je to velmi zkušený jezdec a mít ho po boku je velmi důležité, protože mohu hodně růst a naučit se od něj hodně věcí, což od začátku sezóny také dělám.“

„Ale je pro mě také velkou výzvou pokusit se ho porazit, a to je to, pro co jsem tady. Vždy chci být nejrychlejší na trati a vždy se snažím dát absolutně všechno, abych byl na čele.“

Poslední dva závody však byly ve znamení soubojů mezi Leclercem a Verstappenem.

„Měli jsme několik velmi dobrých soubojů už v motokárách,“ vzpomíná Leclerc. „Ne vždy končily dobrým způsobem, ale byla to zábava, byly dobré časy.“ Leclerc se těší, že se s Verstappen potká na trati ještě mnohokrát.

A jeho cíle? Samozřejmě získat konečně první vítězství ve formuli 1, ke kterému už byl dvakrát velmi, velmi blízko. A potom samozřejmě více.

„V budoucnu ... můj sen je být mistrem světa. Nyní jsem konečně v týmu, kde si myslím, že se to může stát realitou, takže musíme dál pracovat a doufejme, že se to jednoho dne stane.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek