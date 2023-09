Sílící vliv Audi komplikuje jednání o nové smlouvě, naznačil Čou

Číňan Kuan-jü Čou stále nemá jistotu, že bude závodit v F1 i v příští sezoně.

Kuan-jü Čou je jedním z mála jezdců, kteří působí ve formuli 1 a zároveň nemají platný kontrakt pro nadcházející sezonu.

I když se na začátku sezony zdálo, že by jeho setrvání u týmu Alfa Romeo, ze kterého by se po ukončení marketingové spolupráce s italskou automobilkou měl stát v příštím roce opět Sauber, mělo být víceméně jisté, nyní se situace spíše otáčí a sílí spekulace, že by mohl Čou ze startovního roštu F1 zmizet. Jako možný nástupce čínského jezdce se jeví pilot F2 Theo Pourchaire.

Čou nyní přiznal, že jednání mezi ním a týmem komplikuje i postupný příchod Audi, které ve spojenectví se Sauberem začne v F1 působit od sezony 2026.

„Cílem je dlouhodobý kontrakt. Není to ale jednoduché, vzhledem k tomu, že do týmu přichází Audi, tak vše trvá déle,“ uvedl Čou, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Bylo by pro mě samozřejmě lepší, kdybych měl dlouhodobou smlouvu, protože bych se cítil uvolněnější,“ dodal rodák ze Šanghaje s tím, že jeho prioritou je zůstat ve stáji, která sídlí ve švýcarském Hinwilu.

„Příliš volných sedaček není, takže bych rád zůstal tam, kde jsem,“ dodal.