Šílený Leclerc a smějící se Wolff. Italský tisk Ferrari nešetří

Je to týden, co italská média vynášela Charlese Leclerca do nebes. Nyní ho zatracují. Ale jen částečně. Hlavním tématem italských deníků není ani tak kolize jezdců Ferrari, jako spíše forma rudých vozů. Pokud by se Leclerc a Vettel srazili v souboji o první místo, byla by to katastrofa, ale po Maďarsku by si na to už nikdo nevzpomněl. Ze současné krize se ale Ferrari za týden nevzpamatuje.

„SF1000 nemá budoucnost,“ píše La Gazzetta dello Sport. „Murphyho zákon bude brzy přejmenován na Ferrariho zákon. Pokud existuje možnost, že se něco pokazí, určitě se to pokazí. V neděli jsme měli novou verzi události z Brazílie.“

„Od prince k sebevražednému atentátníkovi,“ píše Il Giornale. „Celkový obraz je vážnější než výbuch mezi Leclercem a Vettelem ve třetí zatáčce Velké ceny Štýrska.“

Podle deníku se Leclerc dostal za týden z hrdiny na nulu. „Tentokrát ho jeho touha vyniknout oklamala.“

„Interní nehoda by neměla skrýt skutečný problém Ferrari, což rozhodně nejsou jezdci. Skutečným problémem je auto, které není schopné skončit lépe než desáté.“

„Skutečným problémem je auto, které nemá výkon na mokru a ani na suchu a je nejen horší než mercedes a red bull, ale také mclaren, racing point a pravděpodobně i Renault.“

Wolff říká, že mu v boji chybí Ferrari, ale pod rouškou se směje jako blázen.

„Binotto a jeho muži v únoru cítili, že se SF1000 narodil špatně a v červenci ještě nepřišli na to, jak zasáhnout. Situace není vážná, je velmi vážná. Nestačí říct, že tým je mladý a že projekt je dlouhodobý.“

„Na jedné straně je titul již v Hamiltonových rukou, i když Bottas vede. Toto Wolff říká, že mu v boji chybí Ferrari, ale pod rouškou se směje jako blázen. Zastavení Hamiltona vypadá jako zoufalý úkol, téměř jako zlepšení tohohle ferrari.“

„Neuvěřitelná katastrofa rudých,“ píše La Stampa. „Monačan je na vině, ale podstata se nemění: v Maranellu je tma, je potřeba rychlé změny.“

„Interní politika Maranella nyní spočívá v minimalizováni škod: to znamená vyhýbat se chybám, získávat co nejvíce bodů a čekat na lepší časy. Je potřeba změny, abychom se vyhnuli nejhorší sezóně století.“

„Není to poprvé, kdy se obě ferrari srazila. Největší šok s dvěma vypadnutími se datuje k brazilské grand prix 2019, krachujícímu epilogu k dalším sporům s méně ničivými následky, jako je kvalifikace v Monze a závod v Soči. V roce 2017 došlo k nehodě na startu mezi Vettelem a Räikkönenem, ale s jedním zásadním rozdílem: obě auta startovala z pole position a čtvrté pozice, zatímco k nedělní nehodě došlo v souvislosti s vážnou krizí techniky.“

„Proč startovala z 10. a 14. pozice? Pokud stratégové skutečně obětovali kvalifikaci pro suchou trať, proč nebyli jezdci instruováni, aby čekali déle než na první kolo ... proč se chyby opakují a výkon se nelepší?“

„Tak takhle ne, Ferrari,“ píše Tuttosport. „Šílený Leclerc! Na tuto sezónu jsme hodně čekali a Ferrari už prohrálo. Neexistuje žádné auto, žádná filozofie, žádní jezdci. Vettel je úplně zmatený situací okolo smlouvy a zdá se, že Leclerc pokračuje v hraní virtuálních závodů. Tohle je tma.“