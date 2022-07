Šílenost z dílny FIA. Podívejte se na rovnici pro výpočet metrické míry poskakování

Technická směrnice byla zavedena už před Kanadou, ale týmy neměly šanci jakkoliv reagovat a navíc nebylo jasné, jak se bude počítat maximální úroveň poskakování.

FIA zaslala týmům upřesnění. Nyní mají dva závody na to, aby si zvykly. Od Francie se už bude poskakování hlídat. Pokud tedy nedojde k další změně, nebo nebude vše smeteno ze stolu.

Problém je, že jezdci si stěžují na „otřesy“ vozů obecně. Nezáleží na jejich původu. FIA směrnicí řeší aerodynamický efekt, který je ale už z velké části pod kontrolou. Aktuálnějším problémem jsou nerovnosti, které jezdec „pocítí“ kvůli nízké světle výšce vozu.

FIA chce změřit poskakování a definovat průměrnou hodnotu jako horní hranici. Vertikální síly by měly být měřeny senzory, které už ve voze jsou, a to pouze v určitých bodech na trati s tím, že nesmí být více než třikrát vyšší než 20 procent nad limitní hodnotou, která by mohla být 10 G. Pokud vůz limity překročí, bude diskvalifikován.

Zní to jednoduše, ale není. Auto Motor und Sport uveřejnil vzorec, který FIA vyvinula – ten převádí nerovnosti z trati za určité časové období do metriky, měřené v joulech na kilogram na 100 kilometrů: