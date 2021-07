Šílené, říká Montoya o penalizacích. Tohle se učí už od motokár

Podle sportovních komisařů měl Norris nechat Pérezovi místo. Totéž platilo pro Péreze při souboji s Leclercem.

„To, co se stalo v závodě, je podle mého názoru...Chci říct, proč je za to penalizace? Protože je tam štěrk?“ řekl Montoya pro Motorsport Live.

„Když je tam úniková zóna, není to penalizace? Když někdo někoho vytlačí přes obrubník mimo závodní trať, proč to není penalizace a proč ve čtvrté zatáčce to penalizace je? Protože je tam štěrk? Každý, kdo jede vedle vás a vytlačí vás mimo trať, by měl dostat penalizaci?“

„Já nevím. Myslím, že je to šílené. Podle mého názoru, kdybych o tom rozhodoval, pokud jste byl na vnější straně, nemáte tam co dělat. To se učí už od dob motokár.“

„Pokud se nezmění mentalita v motokárách a menších kategoriích, pokud jde o to, jak se to dělá, tak je to velmi těžké. Všichni tihle kluci vyrostli na tom, že když se vás někdo pokusí předjet z vnější strany, tak ho z té zatracené závodní tratě prostě vytlačíte! A musíte!“

„Nejlepším příkladem je Sergio. Jel na trávu, protože byl na vnější straně, a pak se to obrátilo a on byl ten, kdo byl na vnitřní straně a vyhnal toho na vnější straně. To je skvělé.“

Podle dvojnásobného vítěze Indy 500 je potřeba vyjasnit pravidla. „Buď to mají vše pod kontrolou jezdci a necháme je závodit, nebo stewardi řeknou: ‚Musíte nechat prostor.‘“

„Pokud musíte nechat prostor, pak ho musíte definovat. Dobře, je tam polovina auta, takže jste vedle sebe. Kdy ale musíte nechat místo?“

„Opět je to otázka úsudku. Když to bude otázka úsudku, tak budou všichni velmi nešťastní, protože řeknou: ‚aha, myslel jsem, že jsem tam byl‘ a někdo jiný řekne: ‚ne, nebyl jsi dost daleko, chyběl ti kousek‘.“