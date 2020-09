Signalizaci uzavření boxů jsem neviděl, uznal svou chybu Hamilton

Hamilton z Mercedesu si přitom po zisku pole position udržel po startu vedení a svůj náskok na čele celého pole postupně navyšoval.

Když ale Kevin Magnussen odstavil svůj vůz u nájezdu do boxové uličky a vedení závodu vyslalo na trať safety car, chtěl toho Mercedes a Hamilton využít k zastávce.

Kvůli bezpečnosti při odtahování Magnussenova haasu ale ředitelství závodu uzavřelo boxovou uličku. Této signalizace si Hamilton ale podle svých slov nevšiml a zajel k mechanikům.

Hamilton následně dostal trest na 10 sekund stop&go, který si odpykal hned po restartu závodu, který musel být přerušen kvůli opravám bariéry po nárazu Charlese Leclerca.

Hamilton se tak propadl na poslední místo a začal stíhací jízdu, kterou dotáhl až na sedmé místo. K tomu získal bod za nejrychlejší kolo.

„Upřímně, neviděl jsem ty cedule (signalizující uzavření boxové uličky), takže za to beru zodpovědnost. Poučím se z toho. Sedmé místo a nejrychlejší kolo jsou stále dobré body, když uvážím, že jsem byl 26 sekund za posledním a nemyslel jsem, že je to možné. Jsem samozřejmě vděčný, že Max (Verstappen) dnes nezískal žádné body, takže to není taková ztráta,“ řekl Hamilton.

Bottas nezvládl start

Těžkou pozici měl už od startu druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas. Finovi se nepovedl start a z druhé pozice se propadl až na šesté místo. Cílem nakonec projel na páté příčce.

„Byl to náročný den. Měl jsem velmi špatný start, v prvním kole jsem měl několik kontaktů a myslel jsem si, že mám defekt, ale ukázalo se, že to tak není,“ řekl Bottas.

„Potýkal jsem se s velkou nedotáčivostí a auto tahalo na jednu stranu. Pak jsem měl problém s přehříváním, když jsem jel v provozu, takže jsem toho moc nemohl dělat. Vždy, když jsem se přiblížil jinému vozu, jsem musel znovu zvolnit kvůli přehřívání nebo na rovince volit jinou stopu, takže jsem se nemohl vyvézt za jiným vozem.

„Po červené vlajce a ke konci závodu to bylo lepší, musíme se ale podívat na hodně věcí. Zhodnotíme to a přesuneme se do Mugella. Měli bychom tam mít dobré auto, bude ale náročné předjíždět. Kvalifikace proto bude klíčová,“ dodal Fin.