Shrnutí: Jak se to celé nakonec zamotalo...

Lewis Hamilton si v Abú Dhabí zasloužil vyhrát. Jeho rychlost byla po celý závod jednoznačně lepší ve srovnání s Maxem Verstappenem. Jezdec Red Bullu si zase zasloužil titul mistra světa. V průběhu sezóny ztratil nevlastní vinou tolik bodů, že se jim mohl stát už v Saúdské Arábii ne-li v Kataru.

O zásluhách se však ve sportovních pravidlech nic nepíše. Titul získává ten, kdo má na konci více bodů. A těch má nyní více Max Verstappen.

Co se v posledních kolech stalo? V 53. kole se Verstappen prodíral jezdci o kolo zpět a na Hamiltona ztrácel 12 sekund. Jen zázrak mohl změnit výsledek závodu. A zázrak přišel. Na trati boural Nicholas Latifi.

Hamilton v té době vyjížděl z 9. zatáčky. Verstappen byl za osmou zatáčkou. Jezdec Red Bullu se rozhodl zajet do boxů – logické rozhodnutí, neměl co ztratit.

Po návratu na trať byl Hamilton za safety carem, Verstappen byl oficiálně druhý, ale mezi ním a Hamiltonem bylo pět vozů o kolo zpět.

Běžný postup by byl následující: ředitel závodu může jezdcům o kolo zpět povolit, aby předjeli safety car a byli tak ve stejném kole jako lídr závodu. Může, ale nemusí. Pokud uzná, že to podmínky na trati nedovolují, nemusí tak učinit. Pokud se rozhodne to udělat, objeví se všem zpráva LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE.

Jakmile poslední vůz, kterého se to týkalo, předjede safety car, dá ředitel závodu pokyn k tomu, aby safety car v dalším kole zajel do boxů. Teoreticky ale může ponechat safety car na trati déle.

Michael Masi byl samozřejmě pod tlakem, protože se blížil konec závodu a hrozilo, že napínavá sezóna skončí za safety carem. Upřímně řečeno jsme trochu očekávali, že závod přeruší červené vlajky. Masi je „má rád“ a dal by tak šanci jezdcům dokončit závod pod zelenou vlajkou.

Masi však místo toho dvakrát porušil výše uvedená pravidla. Je to paradoxní, protože to byl on, kdo ve čtvrtek ve svých poznámkách jezdcům pravidla připomínal.

Christian Horner: „Mluvili jsme o tom, že je necháme závodit. Niki Lauda byl člověk, který na to tvrdě tlačil a vždy jsme mluvili o tom, že nedokončíme závody pod safety carem. Ředitel závodu za obtížných okolností udělal naprosto správnou výzvu.“

Masi pustil jen pět vozů, které byly mezi Hamiltonem a Verstappenem. Další tři nikoliv. Safety car pak zajel do boxů o chvíili později.

Mercedes proti tomuto postupu protestoval. Nutno říct, že se sportovní komisaři dostali do svízelné situace, kdy museli rozhodnout nejen o výsledku závodu, ale také o tom, kdo se stane mistrem světa. Navíc neměli příliš mnoho možností.

Mercedes argumentoval tím, že pokud by se postupovalo podle pravidel, vyhrál by Hamilton. Safety car by zajel do boxů v následujícím kole – tedy na konci toho posledního. V takovém případě se už nezávodí. Žádal, aby byly uznány výsledky v předešlém kole. Podobný postup je aplikován v případě, že je závod ukončen červenou vlajkou, kde je to logické. Červená vlajka může znamenat chaos a vytvářet z chaosu výsledky by bylo těžké. Pokud by sportovní komisaři šli touto cestou v tomto případě, byl by to však dost brutální zásah do výsledků závodu.

Masi před sportovními komisaři argumentoval tím, že účelem daného článku je odstranit vozy o kolo zpět, aby nezasahovaly do závodění mezi lídry, což se stalo. Ředitel závodu také uvedl, že všechny týmy se již dříve dohodly, že pokud je to možné, bylo velmi žádoucí, aby závod skončil „zeleným“ stavem (tj. ne pod safety carem).

Stewardi pak argumentovali tím, že vyslání a stažení safety caru je v kompetenci ředitele závodu a toto právo a zveřejnění zprávy „safety car v tomto kole“ je nadřazeno postupu, při kterém se jezdci o kolo zpět pouštějí před safety car.

Co bude dál?

Mercedes si už vyhradil právo podat protest. Nyní má 96 hodin na to, aby tak učinil. Pokud to udělá, bude věc někdy na začátku příštího roku řešit Mezinárodní odvolací soud.