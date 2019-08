Show na prvním místě: Formule 1 zvažuje zavedení čtyř kvalifikačních závodů

„Chtěl bych, abychom v roce 2020 zkusil pár věcí,“ řekl Ross Brawn pro Sky. „V roce 2020 máme u aut stabilní platformu a věci se tolik nemění. Myslím si, že rok 2020 by mohl být dobrou příležitost na jednom nebo dvou závodech vyzkoušet některé změny.“

Podle některých týmů není dobrý nápad experimentovat a to kvůli možnosti zvýšených nákladů. „Pokud změníme formát a stojí to mnohem víc, protože děláte všechno jinak, je tu bod, který není udržitelný,“ řekl Steiner.

Mluví se například o kvalifikačním závodě. „Stojí to více peněz, protože potřebujete více náhradních dílů. Měli byste dva závody za víkend. Potřebujete více MGU-K, protože se mohou poškodit, takže musíme zvážit všechny tyto věci. “

Kvalifikační závody?

Podle Auto Motor und Sport formule 1 zvažuje, že by od roku 2021 zavedla kvalifikační závody. Nelze však vyloučit, že by to F1 zkusila už v příštím roce, jak uvedl Brawn.

Nápad to není nový, ale poprvé se diskutuje o možnosti, že by se tak stalo jen v některých víkendech.

Konkrétně by mohlo jít o 4 víkendy v sezóně a to takové, které se pojedou na okruzích, které častokrát nepřináší úplně dramatickou podívanou. Mezi ně patří třeba Šanghaj, Barcelona, Paul Ricard, možná Zandvoort, kde se pojede poprvé po letech v příštím roce.

Místo kvalifikace by se jel závod na zhruba 100 kilometrů, což je třetina vzdálenosti klasického závodu. Jezdilo by se tak zhruba půl hodiny. Podle výsledků sobotního kvalifikačního závodu by se sestavil startovní rošt pro nedělní „hlavní závod“. Ve zbývajících závodních víkendech by se jela klasická kvalifikace.

Pravděpodobně vás napadne, jak se sestaví rošt pro kvalifikační závod. Mělo by se vyjít z reverzního pořadí šampionátu. Jinými slovy – vezme se šampionát jezdců a otočí se. Nejlepší jezdci tak budou startovat z konce pole a budou muset předjíždět.

Nápad je to zajímavý, ale otevírá velkou Pandořinu skříňku, což v nás vyvolává skepsi, že tentokrát návrh projde.

Potenciálních problémů je celá řada: co se stane, když bude jezdec v kvalifikačním závode bourat? Jak to bude s pneumatikami pro start nedělního závodu? A hlavně: nebude to až moc dobré? Závod je pro fanoušky na tribunách lepší, než klasická kvalifikace. Reálně tak hrozí, že tento formát budou chtít i další promotéři.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek