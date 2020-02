SF1000 přináší extrémní koncepty, říká Binotto

Ferrari se vloni mohlo spolehnout na svůj silný motor a také aerodynamicky efektivní šasi. Zisky na rovinkách však SF90 ztrácel v zatáčkách.

„Pravidla zůstala stabilní, takže je opravdu těžké auto úplně proměnit,“ uvedl Binotto při představení nového SF1000. „Výchozím bodem byl loňský vůz –SF90.“

„Rozhodně jsme byli extrémní ve všech konceptech, jak jsme jen mohli.“ Podle Binotta bylo hlavním cílem maximalizovat úroveň přítlaku.

„Celé auto, monokok, instalace pohonné jednotky, převodovka... vše bylo zabaleno tak, abychom měli velmi úzký a štíhlý tvar karosérie. Myslím, že je to docela patrné.“

Ferrari také upravilo zavěšení, aby měli jezdci větší možnosti v nastavení v závislosti na typu tratě.

„Vynaložili jsme velké úsilí, abychom udrželi hmotnost dole. Hodně jsme pracovali na pohonné jednotce a to nejen s ohledem na zabalení, ale pracovali jsme na každé jednotlivé komponentě ve snaze zlepšit výkon, ale také se vypořádat s měnícími se technickými pravidly, kdy se spotřeba oleje sníží o 50 %.“

„Může to vypadat velmi podobně loňskému roku, ale věřte mi, že je to úplně jiné auto a mnoho konceptů na autě je velmi extrémních.“

„Měli jsme příležitost se na to podívat a také mít přímé srovnání s loňským autem a ty rozdíly jsou opravdu vidět,“ řekl Sebastian Vettel. „Zvláště pokud jde o balení a zadní část vozu – všechno je mnohem těsnější.“

„Není to úplně snadné, je za tím mnoho práce. Našli jsme několik chytrých řešení, jak toho dosáhnout. Nemůžu se dočkat, až ho budu řídit, protože to je samozřejmě více vzrušující, než když se na to jen dívat.“