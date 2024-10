Sezonu 2025 se nechystáme odepsat, tvrdí Wolff

Přestože současná technická pravidla platí již třetím rokem, Mercedesu, hegemonovi F1 z předchozích let, se v rámci současných předpisů stále nedaří tak, jak by si představoval.

Mercedes sice letos dokázal vyhrát tři závody, ale od letní přestávky se opět vypořádává s poklesem výkonnosti.

Nabízí se proto otázka, zda by se německému týmu nemohlo z dlouhodobého hlediska vyplatit, pokud by vývoj monopostu pro sezonu 2025 brzy přerušil a co nejdřív nepřesunul veškerou svoji pozornost na vůz, který už bude stavěn podle regulí pro rok 2026.

Šéf stáje z Brackley Toto Wolff však takový přístup odmítá.

„Je to něco, co se řeší pokaždé, když se chystá velká změna pravidel. Zda není lepší obětovat jeden rok pro druhý...Raději bych se ale držel motta Nikiho (Laudy, pozn. red.). Ten na otázku, zda by radši vyhrát teď, nebo až příště, odpovídal, že chce zvítězit v obou případech...,“ uvedl Wolff, kterého cituje web Motorsport.com.

„Někdy je to mnohem méně složité, než si člověk myslí. Pravděpodobně dojde k přesunu pozornosti na rok 2026 dříve, než kdyby se předpisy neměnily, ale nepůjde o nic, co by změnilo pravidla hry. Bojujeme o vítězství a pódia, takže sezonu nemůžeme odepsat,“ poznamenal dále rakouský manažer.

Přestože Mercedes i nadále bude chtít vytěžit ze současných pravidel maximum, Wolff přiznává, že je někdy velmi obtížné pochopit, proč je v současnosti forma některých týmů, včetně těch nejlepších tak kolísavá.

„Rozdíly ve výkonnosti v jednotlivých závodech je velmi obtížné předvídat. Přestože je někde nějaký vůz nejlepší, příště může být najednou až šestý...Jediný tým, který není obětí tohoto jevu, je McLaren, jehož vůz má podle mého názoru solidní základ a naopak nemá tak úzké ideální provozní okno jako my všichni ostatní, takže je schopen udržet stabilní výkon. Všichni ostatní se pohybují nahoru a dolů,“ shrnul Wolff s tím, že tomu nerozumí ani ti nejvíce zasvěcení.