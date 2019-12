Sezónou 2019 jsem chtěl uzavřít kapitolu, říká Kubica

Při těžké havárii v rallye si Kubica v roce 2011 vážně porazil paži. Na osm let proto musel odejít z formule 1, kam se letos vrátil s týmem Williams.

Williamsu se v posledních letech výkonnostně nedaří a na své konkurenty ztrácí. I kvůli tomu Kubica získal v letošní sezóně jen jeden bod za desáté místo ve Velké ceně Německa. Jeho týmovému kolegovi Georgi Russellovi se nepodařilo bodovat, Kubicu však v interním týmovém souboji porazil ve všech 21 letošních kvalifikacích.

„Upřímně, byl jsem rozpolcený, myslím ale, že návratem do formule 1 jsem uzavřel kapitolu, která byla zřejmě nejdůležitější v mém životě,“ zhodnotil Kubica letošní sezónu.

„Podívejte se, kde jsem byl. Podívejte se na období, kterým jsem si prošel s tím, co se stalo a jaké následky měla nehoda v roce 2011. Když se pak vrátíte do F1, znovu otevřete nebo pokračujete v kapitole formule 1, o které je těžké mluvit, protože sezóna byla velmi komplikovaná. Žijete pro to, abyste dosahovali výsledků a vrátili se do formule 1. Chcete si vést dobře v závodech a dosahovat výsledků, chcete závodit. To je něco, co mi tento rok nejvíce chybělo,“ popisuje polský pilot.

Na dotaz, zda měl podle něj návrat do F1 smysl, řekl: „Neřeknu, že to stálo za to nebo nestálo. Jsem člověk, který žije pro výzvy, snažím se dosáhnout cílů. Pokud přijdu po mnoha letech, kdy jsem byl mimo, abych se pokusil vrátit do F1, znamená to, že to byl můj cíl. Chtěl jsem vidět, jestli dokážu řídit a jsem schopen se vrátit, i když jsem byl dlouho pryč a mám omezení. Pokud ale musím odpovědět, zda to stálo za to, pak ano.“

Kubica zatím nemá jasno o svém působení v příštím roce. Sezóna 2019 mu přitom podle jeho slov přinesla osobní uspokojení.

„Na své cestě zpět k okruhovým závodům jsem nikdy nepřemýšlel nad mou kariérou nebo delším období. Bylo to o osobní spokojenosti, a to je něco, co si budu udržovat po mnoho let, možná i po celý život,“ řekl.

„V této sezóně formule 1 si lidé zřejmě uvědomili, že pokud dokážu řidit vozy formule 1, mohu dělat všechny další aktivity, na druhou stranu ale musím říct, že být ve formuli 1 daleko vzadu nepomáhá. Naštěstí jsou tu stále lidé, kteří mě respektují, dobře mě hodnotí a vědí, že mohu dosáhnout výsledků nejen jako jezdec, ale také jako člověk,“ uzavírá Kubica.

