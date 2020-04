Sezóna WEC vyvrcholí až v listopadu, nová pravidla se odkládají

Vedení světového vytrvalostního šampionátu WEC bylo kvůli epidemii koronaviru nuceno zrušit tisícimílový závod na floridském okruhu Sebring. Místo zrušeného Sebringu se bude na konci listopadu závodit na okruhu v Bahrajnu, kde se pojede závod na 8 hodin.

Bude se jednat o druhou osmihodinovku v Bahrajnu v rámci jedné sezóny. V prosinci zde první osmihodinový závod vyhráli Mike Conway, Kamuj Kobajaši a Jose Maria Lopez s Toyotou #7.

ACO zároveň stanovilo i náhradní termín pro původně dubnovou šestihodinovku ve Spa. Závod na okruhu v belgických Ardenách se pojede ve druhé polovině prázdnin 15. srpna.

Mezi závodem ve Spa a finálovým podnikem v Bahrajnu se pojede odložený 88. ročník 24 hodin Le Mans. Letošní „závod závodů“ se pojede poprvé od roku 1968 v zářijovém termínu, konkrétně o víkendu 19.-20. září.

Hypervozy až příští rok

V Le Mans se týmům WEC udělují dvojnásobné body a původně měla sezóna 2019/2020 na okruhu La Sarthe vyvrcholit. Slavná čtyřiadvacetihodinovka tak měla být derniérou třídy LMP 1 a v září již měla odstartovat sezóna WEC 2020/2021 s novými pravidly pro vrcholnou třídu sportovních vozů Le Mans Hypercar.

Derniéra prototypů LMP 1 se ale s upraveným kalendářem posunula až do Bahrajnu na konec listopadu. Bude to lehce symbolické loučení, protože Bahrajn v historii WEC hostil finálový závod již několikrát a se třídou LMP 1 se na pouštním okruhu v minulosti rozloučily týmy Audi a Porsche.

S nucenou úpravou kalendářů odstartuje příští sezóna pravděpodobně v březnu na Sebringu. Pakliže by se tak stalo, tak by to bylo podruhé v moderní historii WEC, kdy by první závod hostil právě floridský okruh.

S odsunutím startu příští sezóny se zpozdí i nástup nových pravidel Le Mans Hypercar. „Hypervozy“ nahradí současné prototypy třídy LMP 1 a od roku 2022 budou závodit v dohromady v jedné kategorii s prototypy LMDh, které přijdou jako náhrada současných vozů DPi v zámořském šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Díky vytvoření platformy LMDh budou moci týmy se stejnými vozy startovat jak ve WEC, tak v IMSA WSC.

Díky odložení startu nadcházející sezóny na březen příštího roku se závodní kalendář WEC po dvou sezónách 2018/2019 a 2019/2020 vrátí ke klasickému formátu kopírujícímu jeden kalendářní rok. Nová podoba kalendáře deváté sezóny FIA WEC ještě nebyla uveřejněna.

Foto: Toyota Gazoo Racing