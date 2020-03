Sezóna vrcholící v lednu a dvoudenní závodní víkendy. Týmy jsou otevřené všem možnostem

Pandemie koronaviru donutila vedení formule 1 odložit na neurčito začátek letošní sezóny. Prvních osm závodů bylo buď odloženo, nebo zcela zrušeno.

Dosud posledním odloženým závodem je červnová Velká cena Ázerbájdžánu. Nyní by tak sezóna začínala 14. června v Kanadě, vzhledem k současné situaci ve světě se zdá však nepravděpodobné, že by se tento podnik uskutečnil.

Šéf formule 1 Chase Carey věří, že po uvolnění některých opatření by se letošní sezóna mohla uskutečnit a čítala by 15 až 18 závodů.

Podle Binotta jsou týmy ochotné se maximálně přizpůsobit návrhům vlastníka F1 Liberty Media. Proto do úvahy přicházejí možnosti, že by se každá velká cena mohla uskutečnit v rámci dvou dnů a ne tří, jako je to nyní. Zároveň by letošní sezóna mohla končit až v lednu roku 2021.

„Neustále o tom jednáme. Spolu s dalšími šéfy týmů jsem cítil, že toto jsou rozhodující okamžiky. S ohledem na časový harmonogram jsme dali Careymu a FIA (Mezinárodní automobilové federaci) volnost při sestavení kalendáře tak, jak je za těchto podmínek potřeba,“ řekl Binotto pro Sky Italia.

„Můžeme mít také dvoudenní závodní víkendy, volné tréninky by se přesunuly na sobotu dopoledne, čímž můžeme splnit potřeby logistiky v případě, že budou velké ceny blízko u sebe. Když jsou teď navíc továrny zavřené, můžeme pak závodit v srpnu, pokud k tomu budou vhodné podmínky.“

Na dotaz ohledně možnosti překlenutí letošní sezóny až do začátku příštího roku, Binotto řekl: „To jsou všechno oblasti, kde my jako tým musíme zajistit maximální otevřenost. Pokud nám to zaručí kompletnější sezónu 2020, přičemž následující sezóna nezačne dříve než v březnu, je to možné.“

Od návratu z Austrálie, kde se měla konat úvodní velká cena sezóna, která ale byla krátce před začátkem zrušena, pracuje Binotto z domova. S oběma piloty Sebastianem Vettelem a Charlesem Leclercem je pravidelně v kontaktu.

„Hned po Austrálii jsme začali pracovat na dálku. Nyní máme od FIA zavřeno (továrnu). Se Sebem a Charlesem mluvíme téměř každý den. Oba jsou doma a trénují jako obvykle. Bez pochyby jsou v dobré kondici.“

